Tennis Tracker: V Šanghaji odstartovaly největší hvězdy. Alcaraz, Sinner i Djokovič postoupili

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 5. října?

Hlavní události

14:36 – Novak Djokovič měl na úvod prvního individuálního turnaje od porážky ve třetím kole US Open nečekané potíže. Na Masters v Šanghaji čtyřnásobný srbský šampion zdolal Američana Alexe Michelsena pod zataženou střechou na cenrálním kurtu až po dvou hodinách boje 7:6, 7:6, když v prvním setu otočil vývoj z 1:4 a naopak ve druhém ztratil vedení 4:1 a čelil dvěma setbolům.

Sestřih zápasu

Novak Djokovič zdolal Alexe Michelsena Livesport

09:38 – Krátce po Carlosi Alcarazovi zvládl vstup do Masters v Šanghaji také poražený finalista z Pekingu Jannik Sinner. První hráč světa si poradil 6:1, 6:4 s Japoncem Tarem Danielem a může se chystat na souboj s nasazeným Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym (H2H 1:0).

07:59 – Carlos Alcaraz tři dny po triumfu v Pekingu zvládl bez problémů vstup do turnaje Masters 1000 v Šanghaji, když domácího teenagera Juncheng Shanga přehrál hladce dvakrát 6:2 a připsal si 10. výhru v řadě. Ve třetím kole se utká s dalším Číňanem a bývalým nejlepším juniorem světa Yibingem Wu (H2H 0:0).

06:30 – Do turnaje Masters 1000 v Šanghaji dnes vstoupí všechny největší hvězdy. Fanouškům se na hlavním kurtu postupně představí Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovič a Alexander Zverev.

Další zprávy

15:46 – Sára Bejlek si na turnaji ITF W75 v chorvatském Šibeniku zahrála poprvé v sezoně čtvrtfinále i semifinále a po drtivé výhře 6:1, 6:1 nad Kathinkou Von Deichmannovou z Lichtenštejnska ukončila i 11 měsíců dlouhé čekání na finále. O titul si osmnáctiletá Češka zahraje s Lotyškou Darjou Semenistou (H2H 0:1).

13:57 – Karolína Muchová na turnaji WTA 1000 v Pekingu znovu potvrdila skvělou formu. Den po Aryně Sabalenkové vyřadila další hráčku TOP 10 a po výhře 6:3, 6:4 nad domácí světovou sedmičkou a olympijskou vítězkou Qinwen Zheng postoupila do finále. V něm se česká tenistka, jež má od začátku US Open parádní bilanci 11:1, utká s Američankou Coco Gauffovou (H2H 0:2). Více informací najdete v článku

12:00 – Sobotní program turnaje Masters 1000 v Šanghaji přerušil déšť. Na svůj první zápas na individuálním turnaji od porážky ve třetím kole US Open v Číně právě čeká Srb Novak Djokovič, po něm by měl do soutěže vstoupit Němec Alexander Zverev. Oba budou hrát ve večerním programu pod zataženou střechou na centrálním kurtu.

11:32 – Coco Gauffová v Pekingu zdolala 4:6, 6:4, 6:2 Španělku Paulu Badosaovou, přestože prohrávala 4:6 a 2:4, a vzájemnou bilanci vyrovnala na 3:3. Ve svém celkově 9. finále a druhém na podniku WTA 1000 se utká s Karolínou Muchovou, nebo Qinwen Zheng.

11:20 – Marek Gengel v semifinále turnaje ITF M15 v egyptském Šarm aš-Šajchu vedl nad Italem Alexandrem Bindou 6:1 a 4:0 ve chvíli, kdy mu soupeř vzdal, připsal si 9. výhru v řadě a znovu po týdnu postoupil do finále. O celkově 13. titul a již pátý v této sezoně (opět v Egyptu), čímž by překonal své maximum z roku 2021, si zahraje s Lotyšem Robertem Strombachsem (H2H 0:2).

11:05 – Linda Fruhvirtová více než dva měsíce dlouhé čekání na výhru neukončila ani na úvod kvalifikace turnaje WTA 1000 ve Wuhanu. Devatenáctiletá Češka prohrála snadno 4:6, 1:6 s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou a utrpěla už sedmou porážku v řadě.

10:44 – Jiří Lehečka na druhý pokus slaví premiérovou výhru na Masters 1000 v Šanghaji. Na úvod letošního ročníku dvaadvacetiletý Čech porazil 7:6, 6:4 španělského antukáře Jaume Munara a hodinu po krajanu Jakubu Menšíkovi také postoupil do 3. kola. V něm se utká s Holgerem Runem, nebo Matteem Berrettinim. Více informací najdete v článku

09:41 – Jakub Menšík vyhrál i druhý vzájemný zápas s favorizovaným Rusem Andrejem Rubljovem. Ve druhém kole turnaje Masters 1000 v Šanghaji zvítězil nad světovou šestkou a loňským finalistou 6:7, 6:4, 6:3, potřetí v řadě si poradil s hráčem TOP 10 a celkovou bilanci s nimi otočil na 3:2. O postup do osmifinále se utká s Kazachem Alexanderem Ševčenkem (H2H 2:0). Více informací najdete v článku

09:03 – 31. hráč světa Francisco Cerúndolo už podvanácté v sezoně nezvládl vstup do turnaje. Na Masters 1000 v Šanghaji nasazený Argentinec nestačil na Alexandera Ševčenka a prohrál 6:7, 5:7. Kazach ve třetím kole čeká na vítěze duelu mezi Jakubem Menšíkem a Andrejem Rubljovem.