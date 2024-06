Thompson zaběhl nejrychlejší stovku sezony, překážkář Holloway atakoval světový rekord

Kishane Thompson (22) vyhrál na jamajském atletickém šampionátu běh na 100 metrů v nejrychlejším světovém čase roku 9,77 sekundy. V historických tabulkách se zařadil na dělené deváté místo. Z Jamajčanů zaběhli v minulosti stovku rychleji jen světový rekordman Usain Bolt, Yohan Blake a Asafa Powell. Na americkém šampionátu zazářil trojnásobný mistr světa Grant Holloway (26), jenž zaběhl čtvrtý nejrychlejší čas historie v běhu na 110 metrů překážek.

Thompson až do šampionátu v Kingstonu letos nezávodil. Ve finále podle svých slov neběžel naplno. "Trenér mi nařídil, abych běžel jen 60 metrů a pak to vypustil. Dostal bych se do (olympijského) týmu, i kdybych skončil druhý nebo třetí. Dneska nešlo o to něco dokázat, jen běžet 70 nebo 60 metrů a zjistit, jak na tom jsem," řekl agentuře Reuters mladý sprinter, který závodí profesionálně teprve druhou sezonu.

Za Thompsonem doběhli Oblique Seville (9,82) a bronzový medailista z halového mistrovství světa na šedesátce Ackeem Blake (9,92).

Stovku žen vyhrála navzdory pomalému startu Shericka Jacksonová v čase 10,84. Dvojnásobná mistryně světa na 200 metrů porazila devatenáctiletou Tiu Claytonovou (10,90) a dvojnásobnou olympijskou šampionku v běhu na 100 metrů Shelly-Ann Fraserovou-Pryceovou (10,94), které se rovněž kvalifikovaly na hry v Paříži. Sedmatřicetiletou Fraserovou-Pryceovou čeká už pátá olympiáda.

Běh na 400 metrů překážek ovládla Rushell Claytonová za 52,51 a zaostala jen o dvě setiny za nejlepším časem sezony Nizozemky Femke Bolové. Mužský závod na stejné trati vyhrál Malik James-King výkonem 47,42. Na hladké čtvrtce zvítězil jednadvacetiletý Deandre Watkin časem 44,48.

Rychlé časy v USA

Holloway v Eugene zvítězil za 12,86 sekundy a přiblížil se na šest setin světovému rekordu krajana Ariese Merritta z roku 2012.

"Tohle mluví samo za sebe," uvedl v televizním rozhovoru Holloway, kterému patří v historických tabulkách druhé místo s výkonem 12,81. V Paříži bude usilovat o první olympijské zlato, v roce 2021 v Tokiu skončil druhý.

I další tři překážkáři v pátečním finále překonali jako první v sezoně hranici 13 sekund. Druhý skončil Freddie Crittenden za 12,93 a osobní rekord si vytvořil také třetí Daniel Roberts (12,96). Čtvrtý Cordell Tinch byl rovněž rychlejší než dosavadní jednička sezony Ital Lorenzo Simonelli, ale ani čas 13,03 mu k místu v nominaci na olympijské hry nestačil.

Vítězka stovky Sha'Carri Richardsonová, která usiluje o double, si při vítězství v semifinále závodu na 200 metrů vyrovnala osobní rekord 21,92. Ještě rychlejší byly Gabrielle Thomasová, která zaběhla nejlepší čas roku 21,78, a McKenzie Longová (21,83).

Úřadující mistr světa v běhu na 100 metrů Noah Lyles prolétl v semifinále dvoustovku za 19,60, ale jeho výkon znehodnotila nedovolená podpora větru. Také Lyles může v Eugene získat sprinterský double.