V Los Angeles převzali olympijskou vlajku. Do čtyř let musí vyřešit dopravu i bezdomovectví

Olympijská vlajka přistála v pondělí pod jasnou kalifornskou oblohou, kde bude vlát i na příštích letních hrách v roce 2028. Přivezla ji starostka pořadatelského města Karen Bassová, která ji převzala na nedělním závěrečném ceremoniálu v Paříži a jež věří, že příští olympiáda bude unikátní mimo jiné díky kouzlu Hollywoodu. Teď má Los Angeles čtyři krátké roky na to, aby v metropoli notoricky známé dopravními zácpami připravila hry konkurenceschopné všeobecně vychvalovanému pařížskému ročníku.

Starostka Los Angeles Bassová dorazila v doprovodu několika amerických sportovců v letadle ozdobeném palmami a logem "LA 2028". Na letištní ploše hrdě držela vlajku s pěti kruhy. "Máme vlajku, nyní je to na nás. Máme před sebou spoustu práce Los Angeles," uvedla. "Cítíme tlak, musíme se ujistit, že naše město je připravené," sdělila novinářům.

Připomenutí výzev, kterým může čelit, přišlo ještě dříve, než letadlo vůbec přistálo. Město zasáhlo zemětřesení o síle 4,6 stupně Richterovy škály. "Klíčové bude se ujistit, že jsme připraveni na události jako je zamětřešení. Také nyní čelíme klimatickým jevům, které jsme nikdy předtím řešit nemuseli."

Přesto bude největším oříškem nevyhnutelně doprava. Bassová při závěrečném ceremoniálu v Paříži nastínila plán na "hry bez aut". Ve městě závislém na osobních automobilech, kde obrovské dálnice protínají rozlehlou městskou zástavbu a dopravní zácpy jsou každodenní realitou, to zní jako nemožná mise. "Jsem skeptický, ale pokusíme se o to," uvedl James Moore, profesor průmyslového a systémového inženýrství na Univerzitě Jižní Kalifornie.

Útěk mimo město

Los Angeles sice má síť metra, s pouhými pěti a půl linkami a poměrně řídkým jízdním řádem je ale pro 10 milionů obyvatel malá. Úřady si plánují vypůjčit z celé země tři tisíce autobusů a vytvořit pro ně vyhrazené pruhy. Veřejná doprava tedy dostane přednost před osobními automobily, které ale nebudou zakázány. Parkoviště u všech olympijských míst také nečekejte.

Když LA hostilo olympijské hry naposledy v roce 1984, mnoho obyvatel město na pár dní opustilo, čímž předešlo dopravní noční můře a úplnému kolapsu. "Pokud uvidíme, že se obyvatelé budou v roce 2028 řídit stejnou strategií a v podstatě na několik dní odjedou z města, může to uvolnit dostatek míst na silnicích, abychom všechny mohli přesunout autobusy," řekl Moore.

Nadějí je, že bude na síť metra konečně napojeno hlavní městské letiště, nechvalně proslulé svými problémy s přístupností. Také by do roku 2026, kdy bude Los Angeles hostit úvodní zápas mistrovství světa ve fotbale, měla být zprovozněna dlouho připravovaná automatizovaná kyvadlová doprava.

Problém bezdomovectví

Los Angeles sází na svou pověst filmového a zábavního centra světa. V rámci "předávacího" segmentu pařížského závěrečného ceremoniálu se na plochu Stade de France snesl Tom Cruise, vzal vlajku a na motorce odjel ze stadionu. Na předtočeném videu pak seskočil padákem do Los Angeles k ikonickému nápisu Hollywood, do něhož zakomponoval pět olympijských kruhů.

Metropole je také americkou sportovní velmocí s mnoha významnými týmy a moderními stadiony. "Co chybí v naší DNA? Jsme kreativní, jsme vypravěči příběhů. Máme sport, máme rozmanitost. To je LA," řekl agentuře AFP Reynold Hoover, generální ředitel organizačního výboru pro rok 2028.

Pod hollywoodským pozlátkem se však skrývá obrovská krize bezdomovectví. Ve městě, kde jsou ceny nemovitostí astronomické, nemá střechu nad hlavou asi 75 tisíc lidí. Bassová od svého nástupu do funkce udělala z dlouhodobého problému prioritu. A její rozsáhlý program přináší výsledky, celkový počet lidí bez domova v roce 2024 poprvé po šesti letech klesl. Přestože starostka doufá, že se jí podaří do roku 2028 počet obyvatel v nouzi ještě drasticky snížit, stejně by jich ale na ulicích mohlo sportovce vítat přes 30 tisíc. "Bylo by to hrozné, ale chci, abyste věděli, že uděláme vše pro to, aby tomu tak nebylo," dodala Bassová.