České volejbalistky přehrály Argentinu 3:0 a drží šanci na postup do Ligy národů

České volejbalistky porazily ve čtvrtfinále Challenger Cupu Argentinu 3:0 po setech 25:15, 25:22, 25:16 a na Filipínách udržely šanci na Ligu národů. Jejich soupeřkami v sobotním semifinále v Manile bude buď domácí reprezentace, nebo Vietnam. Z osmičlenného turnaje si účast v Lize národů vybojují pouze vítězky.

Češky se do kvalifikace dostaly potřetí a letos jako stříbrný tým Evropské ligy z ostravského Final Four. S argentinským celkem se utkaly po dvou letech a oplatily mu porážku z tehdejšího mistrovství světa. V Manile v pátek předčily soupeřky v útoku i obraně, nejvíce bodující hráčkou byla kapitánka Michaela Mlejnková se 14 body.

Oba trenéři vsadili hlavně na obrany, ale v útoku byly důraznější české hráčky. Po počátečním "oťukávání" se dostaly do trháku, a to až na 13:8. Náskok do koncovky udržely a nad sítí měly nadále převahu.

Argentinky po změně stran držely krok až do samého závěru, jenže poslední rozehry patřily Češkám. Nahrávačka Kateřina Valková překvapila útokem, univerzálka Gabriela Orvošová využila nekvalitní obrany a sadu zakončila blokařka Silvie Pavlová esem.

Převaha českého výběru pod vedením řeckého kouče Jannise Atanasopulose pokračovala a ve třetím dějství se opět naplno projevila. První překážku do vysněné Ligy národů tak mají Češky za sebou, další je čeká v sobotu od 12:30. V tento čas v pátek začne duel Filipíny - Vietnam.

První semifinálovou dvojici už tvoří po čtvrtečních zápasech Belgie a Portoriko. České volejbalistky mohou na kvalifikaci využít třetí šanci. V roce 2019 prohrály v Peru až ve finále s Kanadou 2:3, před dvěma lety v Zadaru hned ve čtvrtfinále s Belgií (0:3). Ligu národů si příští rok zahraje 18 týmů, o dva více než letos.