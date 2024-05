Českým volejbalistům se ve zlaté Evropské lize daří, třetí výhru přidali proti Lucembursku

Čeští volejbalisté ani ve třetím zápase tohoto ročníku zlaté Evropské ligy neztratili set. Outsidera soutěže Lucembursko porazili 3:0 po sadách 25:17, 25:13 a 25:22. Nejproduktivnějším hráčem utkání v Lucemburku byl univerzál Patrik Indra (26), který nasbíral 18 bodů. Svěřenci Jiřího Nováka (49) si výhrou upevnili pozici v čele tabulky, jako jediní nepřišli o žádnou sadu.

Zatímco čeští volejbalisté minulý týden vstoupili do Evropské ligy výhrami nad Estonskem a Severní Makedonií, Lucemburčané na prvním turnaji dvakrát prohráli. Trenér Novák na úvod druhého turnaje obměnil blokařskou sestavu, místo Adama Zajíčka a Josefa Poláka nastoupili Jakub Klajmona a Petr Špulák, kteří odehráli celý zápas.

Jeho začátek byl vyrovnaný, ale záhy se začaly naplňovat papírové předpoklady. Při Klajmonově podání Češi odskočili na 18:11 a zlomili první set. Druhá sada měla od začátku ještě jednoznačnější průběh. Česko vedlo 10:3 a domácí se vzmohli jen na 13 bodů.

V závěru druhého dějství přišli na palubovku hráči z lavičky a druhý nahrávač Šimon Bryknar i střídající smečaři Jan Svoboda a Matouš Drahoňovský zůstali na hřišti i celý třetí set. Ten byl nejvyrovnanější. I kvůli řadě českých chyb na servisu, kterých bylo v celém utkání 17.

"Myslím si, že to byl od nás nepodceněný zápas. Sice bylo vidět, že jsme měli trošku problémy na servisu, který nám moc nešel, hlavně v tom třetím setu, ale myslím si, že důležitější je, že jsme vyhráli za tři body," uvedl v nahrávce pro média jednadvacetiletý Klajmon.

Trenér Novák uznal, že zápas s Lucemburskem byl náročný na koncentraci. "Asi někde vzadu v hlavách jsme věděli, že budeme o něco silnější než domácí tým," poznamenal. Duel využil k tomu, aby si jeho svěřenci osahali halu a co nejlépe se připravili na sobotní utkání s Ukrajinou.

Ta rovněž patří v této sezoně zlaté Evropské ligy k dosud neporaženým týmům a na podzimní olympijské kvalifikaci české volejbalisty porazila. "Čeká nás jeden z týmů, který je rankingově nad námi. Jestli chceme myslet na postup do Final Four, tak je to pro nás velice důležitý zápas," uvedl Novák.

Zlatá Evropská liga volejbalistů má v této sezoně nový formát. Na rozdíl od minulých let je jedna společná tabulka, z níž postoupí nejlepší tři týmy na finálový turnaj. Tam je doplní Chorvatsko jako pořadatel.

Tabulka zlaté Evropské ligy mužů