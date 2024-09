Vyčerpaný oštěpař Vadlejch předčasně ukončil sezonu. Potřeboval jsem úplně vypnout, řekl

Mistr Evropy v hodu oštěpem Jakub Vadlejch (33) ukončil sezonu. Je vyčerpaný po náročném programu, zejména olympijských hrách v Paříži, a dal přednost odpočinku. Oznámil to jeho manažer Alfons Juck. Vadlejch tak přijde o vyvrcholení Diamantové ligy, v jejímž finále by v sobotu 14. září v Bruselu obhajoval vítězství. Předtím budou oštěpaři ještě závodit ve čtvrtek 5. září v Curychu.

Nejlepší český atlet posledních let letos absolvoval oba vrcholy. Na mistrovství Evropy v Římě si šestým pokusem zajistil první zlato z vrcholné akce, ale na olympijských hrách v Paříži skončil čtvrtý, ačkoliv hodil 88,50 metru. Po olympiádě ještě závodil na mítinku Diamantové ligy v Lausanne, kde ale s výkonem 82,03 metru obsadil až sedmou příčku. V elitním atletickém seriálu takhle špatné umístění zaznamenal naposledy v roce 2018.

Svěřenec světového rekordmana Jana Železného se rozhodl tento rok předčasně uzavřít. "Po náročné sezoně se dvěma vrcholy, která mě v Římě a zejména v Paříži stála spoustu sil, jsem se rozhodl dát prostor oddechu a v soutěžení už dále letos pokračovat nebudu. Potřeboval jsem úplně vypnout, aby tělo začalo regenerovat směrem k dalším výzvám, které mě čekají v roce 2025," uvedl Vadlejch.

Olympijské finále na něj dolehlo. Poprvé od MS 2019 v Dauhá skončil na vrcholné akci bez medaile. A psychicky to pro něj bylo náročné zejména proto, že jeho pařížský výkon by s výjimkou her v Sydney 2000 na každé jiné olympiádě na medaili stačil.

"Ale mohu být spokojený, vyhrál jsem mistrovství Evropy v Římě a v aktuálním světovém žebříčku jsem na druhém místě. Po pořádném odpočinku těla i hlavy začneme s přípravou na rok 2025 a výzvou směrem k mistrovství světa v Tokiu," dodal Vadlejch, který před třemi lety v Tokiu získal olympijské stříbro.