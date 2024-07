Na minulé letní olympiádě v Tokiu se podařilo českým sportovcům vybojovat celkem 11 cenných kovů. A i před startem pařížského svátku pod pěti kruhy mohou být očekávání českých fanoušků velká. Ve výpravě figuruje několik světových jedniček svých oborů, úřadující mistři světa i obhájci zlatých medailí z před tří let. Livesport Zprávy představují největší české medailové naděje pro Paříž 2024.

Iveta Miculyčová (BMX, freestyle park)

finále středa 31. července, 13:10

Moderní a nový sport, mladá tvář. Teenagerka z Kostelce nad Orlicí je ve svých 18 letech jednou z nejmladších českých olympioniček a při debutu pod pěti kruhy bude také jednou z favoritek klání BMX freestyle. Dvakrát už vyhrála mistrovství Evropy a loni za sebou nechala i medailistky z tokijské olympiády. Letos jí přípravu zkomplikovalo zranění kotníku, kvůli kterému nemohla absolvovat poslední kvalifikační závod. Díky předchozím výsledkům však o Paříž nepřišla. Půjde o to, jak dobré triky a v jaké kvalitě provede, záležet bude i na tom, s čím přijede čínská konkurence.

Gabriela Satková (vodní slalom, C1)

finále středa 31. července, 17:25

Parádní český sport nemá jen výjimečné muže, v posledních sezonách o sobě dává vědět i 22letá kanoistka z Brna. Jejím hlavním úspěchem v této sezoně bylo vítězství v závodu Světového poháru v Praze-Troji, kde porazila i letitou suverénku Jessiku Foxovou z Austrálie. Měsíc předtím se stala vicemistryní Evropy. Nabyté sebevědomí jí jistě dodává energii i k pařížským závodům. České barvy bude hájit žena, které v dlouhodobém světovém pořadí této disciplíny patří třetí příčka.

Jiří Přívratský (sportovní střelba, 3x50 malorážka)

finále čtvrtek 1. srpna, 09:30

Na olympiádě byl už v Tokiu, při premiéře však pohořel. Nyní je o tři roky starší a zkušenější a zároveň ví, že může bojovat hned ve třech disciplínách. Nejvíce šancí má rozhodně v třípolohové malorážce na 50 metrů, kde je v letošním roce světovou jedničkou. Záložní variantou je pak střelba ze vzduchové pušky na 10 metrů, kde mu v aktuálním rankingu patří šesté místo na světě. Šance jsou ale samozřejmě i ve smíšeném závodu vzduchovkářů, který absolvuje společně s Veronikou Blažíčkovou.

Jiří Prskavec (vodní slalom, K1)

finále čtvrtek 1. srpna, 17:30

Na celém světě možná nemá mezi současnými jezdci nikdo takový cit pro vodu jako tento postavou malý, ovšem výkony výjimečný slalomář. Svou první medaili z olympiády přivezl už před osmi lety z Ria de Janeiro (bronz), v Tokiu se následně stal vítězem. Pětkrát slavil titul mistra světa, 14x se stal evropským šampionem. A co víc – letos už dokázal vyhrát závod Světového poháru i s jedním pádlem na kánoi. Jeho parádní disciplínou je však samozřejmě kajak.

Lukáš Krpálek (judo, kategorie nad 100 kg)

finále pátek 2. srpna, 16:00

Olympiádu vyhrál dvakrát za sebou a cílí na unikátní hattrick. Zatímco v Riu triumfoval v polotěžké váze (do 100 kg), v Tokiu o pět let později to už bylo ve váze těžké (nad 100 kg). Krpálek se tak stal vůbec prvním judistou historie, který ovládl obě nejtěžší váhy. V Paříži bude vlajkonoš české výpravy obhajovat zlato v nejtěžší kategorii a věřit tomu, že napraví zaváhání z květnového mistrovství světa, kde skončil "až" na páté příčce.

Podcast s Lukášem Krpálkem. Livesport

finále neděle 3. srpna, 14:00

Už se stalo tradicí, že z tenisových klání vozí česká výprava medaile. Letos je pole hráček, které mohou uspět, opět široké. A to i přesto, že svou účast musela zrušit obhájkyně stříbra Markéta Vondroušová. Ve dvouhře žen ji však může zastoupit Muchová, která se vrátila na kurty v pravý čas a také ukázala v posledním týdnu výjimečnou formu. Rodačka z Olomouce se byla rozehrát v Palermu, kde došla až do boje o titul. Po příjezdu do francouzské metropole se jí na Roland Garros vrátily vzpomínky z loňského roku. Právě v Paříži dosáhla na své zatím jediné grandslamové finále.

finále neděle 4. srpna, 17:00

Sedmkrát spolu vyhrály grandslamovou trofej, a i když si na čas od sebe daly pauzu, před svátkem v Paříži zase spojily síly. Kateřina Siniaková v mezidobí pomohla vyhrát čtyřhru na French Open a Wimbledonu i americkým tenistkám Coco Gauffové a Taylor Townsendové. BK+KS společně triumfovaly v areálu Rolanda Garrose v letech 2018 a 2021 a tenisový turnaj se koná právě v prostředí, které velmi dobře znají. Zrádné může být to, že do soutěží naskočí jen den po vítězném finále turnaje Livesport Prague Open.

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou. Livesport

Jakub Vadlejch (atletika, oštěp)

finále čtvrtek 8. srpna, 20:25

Už dekádu patří mezi nejlepší oštěpaře světa, třikrát vyhrál Diamantovou ligu a z mistrovství světa a Evropy pravidelně vozí medaile. Letos konečně dobyl na Evropě i zlato. Nyní vyrazil na svou čtvrtou olympiádu a výsledky na svátku pod pěti kruhy pravidelně zlepšuje. V Tokiu ho při pokusu dlouhém 86,67 metru od zlata dělilo 91 centimetrů. Vedle věčného rivala Inda Níradže Čopry bude největším konkurentem českého oštěpaře Němec Julian Weber. Oba jsou nicméně v letošních světových tabulkách až na Vadlejchem.

Martin Fuksa (kanoistika, C1 – 1000 m)

finále pátek 9. srpna, 13:40

Na olympiády i v minulosti odjížděl jako jeden z aspirantů na medaile, jenže dvě pátá místa v Riu a Tokiu mu příliš radosti neudělaly. Nymburský patriot tak zkusí napotřetí prolomit prokletí. Potenciál v sobě má, vždyť loni se stal na kilometrové trati mistrem světa. Inspirací mu jistě jsou jeho předchůdci. Na kilometrové trati získali čeští kaniosté už tři zlata, v letech 1948 a 1952 to byl Josef Holeček a v roce 1996 Martin Doktor. Pokud by mu atak na medaili nevyšel, o den později může na poloviční trati napravit nezdar společně s bratrem Petrem na kanoi dvojic.

finále sobota 10. srpna, 22:30

Léta patří mezi absolutní světovou špičku a cestu vzhůru završili loni titulem mistrů světa. Bezprostředně poté také oba beachvolejbalisté naznačili, že by se rádi s kariérou rozloučili právě na pařížské olympiádě. Boje o medaile jim totiž před třemi lety v Tokiu zkomplikoval covidový nález u Perušiče. V aktuální sezoně figuruje česká dvojice v rankingu Světového poháru na šesté příčce, plánovaná derniéra je pro oba české reprezentanty tou největší motivací.