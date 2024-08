Ani 88 a půl metru Vadlejchovi na medaili nestačilo, zlatý Nadím hodil olympijský rekord

Český oštěpař Jakub Vadlejch (33) na olympiádě v Paříži na medaili nedosáhl i přesto, že třetím pokusem poslal oštěp do vzdálenosti 88,50 metru. Ve velmi kvalitním finále skončil na čtvrtém místě. Zlato si díky hodu dlouhému 92,97 metru zajistil Arshad NadÍm (27) z Pákistánu. Stříbro vybojoval Nírádž Čopra, bronz urval Anderson Peters.

Český oštěpař, který před třemi lety v Tokiu vybojoval stříbro, poslal ve třetí sérii oštěp jen patnáct centimetrů pod své letošní maximum, kterým získal v Římě evropské zlato. V té chvíli byl na třetím místě. Pak ho ale předstihl dvojnásobný mistr světa Peters z Grenady.

Nadím se na velkých mítincích objevuje jen výjimečně, letos házel jen jednou, ale loni na mistrovství světa získal stříbro a odsunul tam Vadlejcha na třetí místo. První pokus přešlápl, ale druhým si zlepšil osobní rekord o více než dva metry a vymazal šestnáct let starý olympijský rekord Nora Andrease Thorkildsena. Pákistán v olympijské historii získal dosud všechny tři zlaté jen v pozemním hokeji, v atletice až do dneška žádnou medaili neměl.

"Mám ve sbírce šest velkých medailí, vyhrané Diamantové ligy, takže čtvrté místo je pro mě nezvyklé a musím to chviličku vstřebávat. Na druhou stranu ten výkon je jedním z nejkvalitnějších v novodobé olympijské historii. Myslím, že se mi to rozleží a budu za to rád, ale ty medaile jsou krásné a líbila by se mi," řekl Vadlejch novinářům.