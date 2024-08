OH v Paříži, den třináctý: McLaughlinová-Levroneová zaběhla světový rekord, Lyles běžel s covidem

Olympijské hry v Paříži za sebou mají už 13 soutěžních dnů a česká výprava nadále čeká na třetí medailový úspěch. Ve čtvrtek se nejvíce spoléhalo na umění Jakuba Vadlejcha (33), který ale v hodu oštěpem skončil na nepopulárním čtvrtém místě. Druhé kolo golfového turnaje čekalo na Kláru Davidson Spilkovu (29) a Sáru Kouskovou (25). Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění na 33. letní olympiádě.

Ve čtvrtek získalo na olympijských hrách v Paříži své majitele dalších 25 zlatých medailí a o jednu z nich se ucházel oštěpař Jakub Vadlejch, kterému parádní výkon 88,50 metru ale stačil pouze na čtvrtou pozici. Kanoisté Martin a Petr Fuksové se odpoledne pokusili neúspěšně proměnit finále v medaili a Dominika Hronová se zapsala do historie jako první česká reprezentantka v taekwondu pod pěti kruhy, vypadla však hned v prvním kole.

23:18 – Házenkářky Norska porazily v semifinále Dánsko 25:21 a o zlato se utkají s domácími obhájkyněmi titulu Francouzkami.

23:00 – Vzpěrač Rizki Juniansyah z Indonésie získal na v kategorii do 73 kg. Stříbro má Vírapchon Vičuma z Thajska a bronz Bulhar Božidar Andrejev.

22:50 – Basketbalisté USA v závěrečné čtvrtině otočili nepříznivě se vyvíjející semifinále se Srbskem a po výhře 95:91 postoupili do zápasu o zlato. V tom vyzvou domácí Francii. Srbsko čeká zápas o bronz proti úřadujícím světovým šampionům z Německa.

Statistiky zápasu Livesport

22:16 – Italky přehrály v semifinále evropské šampionky z Turecka hladce 3:0 a zajistili si postup do boje o zlato. Itálie i Turecko usilují pod pěti kruhy o premiérové cenné kovy. Vítězky táhla s 24 body Paola Egonuová, Turecko nezachránila ani nejužitečnější hráčka loňského ME a někdejší opora prostějovského útoku Melissa Vargasová, která byla se 17 body nejlepší hráčkou svého týmu.

22:02 – Korejská taekwondistka Kim Ju-čin získala na olympijských hrách zlato v kategorii do 57 kg. Mezi muži do 68 kg vyhrál Uzbek Ulubek Rašitov.

21:55 – Američan Grant Holloway přidal v Paříži ke třem titulům mistra světa na 110 m překážek první olympijské zlato v čase 12,99 sekundy.

21:38 – Jakub Vadlejch obsadil ve finále oštěpařů čtvrté místo výkonem 88,50 m. Od bronzu ho dělily čtyři centimetry. Vyhrál Pákistánec Nadeem v olympijském rekordu 92,97 m.

Výsledky závodu Livesport

21:31 – V běhu na 400 m překážek obhájila zlato Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová a zlepšila vlastní světový rekord časem 50,37 s o 28 setin.

21:28 – Olympijskou šampionkou v dálce je Američanka Tara Davisová-Woodhallová s výkonem 710 cm. Obhájkyni zlata Němku Malaiku Mihambovou porazila o 12 cm.

21:25 – Americká atletická federace potvrdila, že Noah Lyles závodil ve finále běhu na 200 metrů s covidem. I přes to si doběhl pro třetí místo.

21:23 – Španělské vodní pólistky se po velkém dramatu probojovaly potřetí do finále olympijských her. V Paříži porazily Nizozemsko 19:18 po penaltovém rozstřelu. O své první zlato si zahrají v sobotu s Austrálií, která rovněž až na penalty zdolala 14:13 tým USA. Američanky přišly o šanci vybojovat čtvrtý olympijský titul v řadě.

21:19 – Po prvním dnu atletického sedmiboje na olympiádě v Paříži vede Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová. Belgičanka Nafissatou Thiamová ztrácí 48 bodů.

21:11 – Nizozemští pozemní hokejisté po 24 letech vyhráli olympijský turnaj. V pařížském finále porazili Německo 3:1 v rozhodujících nájezdech, v normální hrací době skončilo utkání 1:1. Výběru Oranje se povedl reparát za finálovou porážku z Londýna 2012, kde Němci obhájili prvenství a získali čtvrté a zatím poslední zlato. Olympijský triumf slaví potřetí, pod pěti kruhy už zvítězili v Atlantě 1996 a Sydney 2000. Třetí skončili Indové po výhře 2:1 nad Španělskem. Belgičtí obhájci prvenství skončili pátí.

20:34 – Sprinter Noah Lyles na vítězství ze stovky nenavázal. Dvojnásobnou trať ovládl Letsile Tebogo, který zaběhl pátou nejrychlejší dvoustovku v historii. Americký favorit skončil třetí.

Výsledky závodu Livesport

20:27 – Íránský zápasník v řecko-římském stylu Sajíd Esmajílí získal při debutu na OH zlato v kategorii do 67 kg. Stříbro obhájil Parviz Nasibov z Ukrajiny.

20:09 – Dráhař Jan Voneš obsadil na OH v Paříži 12. místo v omniu. Zvítězil Francouz Benjamin Thomas, druhý byl Portugalec Leitao, třetí Belgičan Van den Bossche.

20:05 – V semifinále na 1500 metrů běžela nejrychleji za 3:55,10 Diribe Weltejiová z Etiopie, která loni získala stříbro na mistrovství světa v Budapešti. Světová rekordmanka Fatih Kipyegonová z Keni vyhrála druhé semifinále a dál může snít o třetím olympijském triumfu na patnáctistovce, což ještě žádná běžkyně nedokázala na jakékoli trati. Postoupily i další favoritky - stříbrná z Tokia a dvojnásobná mistryně Evropy Britka Laura Muirová i Guduf Tsegayová z Etiopie, která loni vytvořila světový rekord na 5000 metrů, ale v Paříži na pětce neuspěla.

19:57 – Olympijskou vítězkou v keirinu se v Paříži stala novozélandská dráhařka Ellesse Andrewsová. Stříbro získala Nizozemka Hetty van de Wouwová, bronz Britka Emma Finucaneová.

19:39 – Švédský dálkový plavec Victor Johansson se vzdal účasti v pátečním olympijském závodě na 10 km v Seině a vysvětlil to obavami ze znečištěné vody a strachem o své zdraví. Deníku Dagens Nyheter řekl, že má informace o tom, že po závodech v triatlonu, při nichž se plavalo rovněž v řece protékající Paříží, někteří sportovci onemocněli. Nikoho ale nejmenoval. Švédská média uvedla, že několik dní po závodě měla zdravotní a žaludeční potíže triatlonistka Tilda Manssonová, tým ale nepotvrdil souvislost s plaváním ve znečištěné řece. Podobný případ se objevil i v belgickém týmu.

19:35 – Francouzští basketbalisté porazili v semifinále olympijského turnaje světové šampiony Němce 73:69 a zahrají si po třech letech znovu o zlato. Obhájce stříbra z Tokia táhl v bouřlivé atmosféře pařížské haly Bercy autor 17 bodů Guerschon Yabusele. Jeho spoluhráč Isaia Cordinier přidal 16 bodů. Němcům nepomohlo ani 18 bodů rozehrávače Dennise Schrödera. "Les Bleus" narazí buď v repríze posledního finále na obhájce zlata z USA, nebo na Srbsko. Jejich duel začne v 21:00.

Statistiky zápasu Livesport

18:58 – Házenkářky Francie v semifinále olympijského turnaje v Paříži udolaly Švédsko 31:28 po prodloužení a dál mohou snít o obhajobě zlatých medailí. Domácí výběr většinu zápasu dotahoval a prohrával až o čtyři branky, v závěru ale těžil ze svých zkušeností. Francouzky se v sobotním souboji o zlato utkají s vítězem večerního duelu mezi favorizovanými Norkami a Dánskem.

18:53 – Fotbalisté Maroka v zápase o bronz porazili Egypt jednoznačně 6:0 a vybojovali pro severoafrickou zemi první olympijskou medaili ve fotbale v historii. Dvěma góly výhru řídil nejlepší střelec turnaje Soufiane Rahimi. Parádní trefou uzavřel skóre Achraf Hakimi.

Statistiky zápasu Livesport

18:44 – Do čela olympijského turnaje golfistek se po 2. kole dostala Švýcarka Morgane Metrauxová. Zahrála šest ran pod par a s celkovým skóre -8 má náskok jednoho úderu na druhou Číňanku Jin Žuo-ning. České hráčky Sára Kousková a Klára Davidson Spilková se dělí o 45. místo.

18:11 – Premiérovou olympijskou soutěž v kiteboardingu vyhrála Britka Ellie Aldridgeová. Stříbro získala Francouzka Lauriane Nolotová a bronz Nizozemka Annelous Lammertsová. Finále mužů bylo kvůli nepříznivým větrným podmínkám přeloženo na pátek.

17:46 – Veronika Novotná byla na úvod olympijské soutěže v moderním pětiboji čtvrtou nejlepší šermířkou. Ze čtveřice reprezentantů v Paříži je ale jediná s kladnou bilancí zápasů, když vyhrála 22 duelů a 13 prohrála. Lucie Hlaváčková uspěla v 16 soubojích a patří jí 25. místo. V mužské soutěži Martin Vlach i Marek Grycz v úvodním kole šermu, ve kterém se utkává 36 závodníků každý s každým, propadli a krčí se ve čtvrté desítce výsledkové listiny.

17:27 – Čínská vzpěračka Luo Š'-fang získala na hrách v Paříži zlato ve váze do 59 kilogramů. Úřadující mistryně světa se navíc výkonem 241 kilogramů se postarala o nový olympijský rekord.

17:10 – Šestnáctiletý běžec Quincy Wilson nastoupí v pátečním rozběhu štafety na 4x400 metrů v Paříži a stane se nejmladším americkým atletem, který se kdy představil na olympijských hrách v mužské kategorii. Uvedla to agentura AP.

16:38 – Skokan do vody Sie S'-i obhájil na zlato z Tokia na třímetrovém prkně. Čína ovládla i šestou soutěž v Paříži a stále může získat všech osm titulů.

16:35 – Bratři Martin a Petr Fuksovi naplnili v závodu deblkanoí na 500 metrů na olympijských hrách v Paříži své cíle postupem do finále i konečným sedmým místem. Ale po dramatickém finiši se ztrátou jen 65 setin sekundy na bronzové Španěly Joana Antoniho Morena a Diega Domíngueze cítili, že medaile byla blízko. V rozhovoru s českými novináři se ale shodli, že to bylo jejich nejlepší společné představení na velké akci. Více informací v článku.

Fuksové se shodli, že jim výkon sedl. AFP

16:30 – Španělské vodní pólistky se po velkém dramatu probojovaly potřetí do finále. V Paříži porazily Nizozemsko 19:18 po penaltovém rozstřelu. O své první zlato si zahrají v sobotu s vítězem večerního zápasu mezi Austrálií a týmem USA, který usiluje o čtvrté olympijské vítězství v řadě.

15:15 – Bývalá plavkyně Simona Kubová se o jedno místo nedostala do komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru (MOV). V hlasování během her v Paříži skončila trojnásobná česká olympionička pátá z 29 kandidátů, zvolena byla čtveřice.

14:50 – Řecká tyčkařka Eleni-Klaudia Polaková neprošla dopingovou kontrolou a byla vyloučena z olympijských her v Paříži. Sedmadvacetiletá atletka má pozastavenou činnost, uvedl Mezinárodní olympijský výbor. Polaková se představila v pondělní kvalifikaci, v níž skočila 420 centimetrů a do finále nepostoupila stejně jako na předchozích hrách v Tokiu.

13:50 – Zlato v třídě Nacra 17 smíšených posádek na katamaranech obhájili v Marseille Italové Ruggero Tita a Caterina Bantiová. Další smíšenou jachtařskou kategorii 470 vyhráli na plachetnici Lara Vadlauová s Lukasem Mährem a získali první zlato pro Rakousko na pařížských hrách.

13:35 – Bratři Petr a Martin Fuksové skončili sedmí v závodu deblkanoí na trati 500 metrů. Již postupem do osmičlenného finále čeští reprezentanti vylepšili výsledek z Tokia, kde společně dojeli na dvojnásobné trati desátí. Z vítězství se radovali Číňané Liou Chao, Ťi Po-wen, stříbro získali Italové Gabriele Casadei, Carlo Tacchini a bronzové medaile vybojovali Joan Antoni Moreno a Diego Domínguez ze Španělska.

13:15 – Po dvou disciplínách sedmiboje na olympijských hrách v Paříži vede Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová. Největší favoritka Belgičanka Nafi Thiamová, která usiluje o třetí olympijské zlato v řadě, na ni ztrácí 24 bodů.

13:00 – Premiérové olympijské zlato v lezení na rychlost získal Veddriq Leonardo z Indonésie. Druhý skončil Wu Pcheng z Číny, bronz bral díky světovému rekordu Američan Sam Watson.

12:25 – Český běžec Jakub Dudycha v opravách na 800 metrů neuspěl. Až sedmé místo v jeho běhu a čas 1:49,94 mu dveře do semifinále neotevřely. Rozběhy štafet na 4x100 metrů ovládli Američané v obou kategoriích.

12:20 – Rozběhy štafet na 4x100 metrů ovládli Američané v obou kategoriích. Do finále nepostoupili Jamajčané a jen těsně se tam z posledního místa prodrala italská štafeta obhajující tokijské zlato.

12:00 – Švédští stolní tenisté postoupili do finále turnaje družstev a budou mít poprvé v této soutěži olympijskou medaili. Soupeřem týmu kolem stříbrného medailisty z dvouhry Trulse Möregaardha bude podle očekávání favorizovaná Čína, jež od premiéry týmové soutěže v Pekingu 2008 získala všechny čtyři zlata.

11:30 – Bratři Petr a Martin Fuksové postoupili na deblkanoi do finále na trati 500 metrů. Ve svém semifinále dojeli čtvrtí a uhájili poslední postupovou pozici. Čeští reprezentanti tak mají jistotu, že vylepší výsledek z Tokia, kde společně dojeli na dvojnásobné trati desátí.

10:00 – Desetikilometrový závod v dálkovém plavání v Seině vyhrála Nizozemka Sharon van Rouwendaalová a získala třetí olympijskou medaili po zlatu z Ria de Janiero a stříbru z Tokia. O cenné kovy se ve více než dvouhodinovém závodu bojovalo ve tříčlenné vedoucí skupině, pro stříbro si doplavala Australanka Moesha Johnsonová, pro bronz Italka Ginevra Taddeucciová.

09:30 – Taekwondistka Dominika Hronová prohrála v 1. kole ve váze do 57 kg s Kanaďankou Skylar Parkovou na body a bude čekat, jestli ji soupeřka v případě postupu do finále vytáhne do oprav. V Paříži se ještě představí Petra Štolbová v sobotní kategorii nad 67 kg. Tuzemské barvy jsou pod pěti kruhy zastoupeny poprvé od premiéry tohoto sportu na OH 2000 v Sydney.

08:45 – Navzdory tomu, že Kristen Faulknerová začala brát cyklistiku vážně teprve před několika lety, zapsala se v Paříži do olympijské historie. Jako první Američanka a teprve třetí žena po Nizozemce Leontien van Moorselové a české zimní obojživelnici Ester Ledecké získala na jedněch hrách zlato ve dvou různých odvětvích. Faulknerová šokovala v nedělním silničním závodu s hromadným startem favoritky a dokonale načasovaným útokem tři kilometry před cílem si nečekaně dojela pro zlato. Druhý nejcennější kov přidala na dráze, ve středu pomohla USA k historickému triumfu ve stíhacím závodu družstev.

08:20 – Indická zápasnice Vineš Fogatová krátce poté, co byla kvůli překročení váhy diskvalifikována před soubojem o zlato z olympijského turnaje v Paříži, ukončila kariéru. Dvojnásobná bronzová medailistka z mistrovství světa na sociální síti X uvedla, že už nemá sílu pokračovat.

06:20 – Americké basketbalistky postoupily na olympijských hrách v Paříži do semifinále a míří pod pěti kruhy za osmým triumfem za sebou a desátým v historii. Nigérii porazily 88:74 a v boji o finále narazí na Austrálii, která se do prvního semifinále od roku 2012 dostala po vítězství nad Srbskem 85:67. Druhou dvojici tvoří mistryně Evropy z Belgie, které prošly premiérově mezi nejlepší čtyři týmy po vítězství nad Španělskem 79:66, a domácí Francie, jež porazila Německo 84:71.

06:00 – Po dvanácti soutěžních dnech jsou co se týče počtu získaných medailí nejúspěšnejší sportovci ze Spojených států amerických (94). Velmi dobře si vedou i domácí Francouzi, kteří se radovali již z 50 medailí, přičemž hned 13 z nich bylo z nejcennějšího kovu. Česká výprava má na svém kontě stále "pouze" dvě umístění na stupních vítězů.

Medailové pořadí na OH. Enetpulse

05:30 – Tyčkařka Amálie Švábíková se na olympijských hrách v Paříži vydala do neznáma. Novinářům řekla, že 480 centimetrů skákala v soutěži úplně poprvé. Nezalekla se, vylepšila si osobní rekord o sedm centimetrů, stala se českou rekordmankou a obsadila páté místo. Středeční úspěch řadí výše než loňský bronz z halového mistrovství Evropy. Více inforací najdete v článku.