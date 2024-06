Časy nejsou to, co je na těchto soutěžích důležité, řekl Jacobs po obhajobě zlata na ME

Za měsíc a půl bude italský sprinter Marcell Jacobs (29) obhajovat v Paříži olympijské zlato v běhu na 100 metrů, v němž už téměř dva roky čeká na výkon pod deset sekund. Titul na mistrovství Evropy v sobotu obhájil v čase 10,02 sekundy. Pak novinářům v Římě řekl, že umístění je pro něj důležitější než čas.

"Časy nejsou to, co je na těchto soutěžích důležité. Jsou to výsledky, co se počítá," uvedl Jacobs. Italský sprinter narozený v Texasu běžel pod deset sekund naposledy v srpnu 2022 při předchozím evropském titulu v Mnichově, kde vyhrál výkonem 9,95.

Loni se potýkal se zdravotními problémy. Na podzim odešel do Spojených států amerických do skupiny trenéra Rany Reidera a zatím se pod deset sekund nevrátil. "Cílem je být v nejlepší formě za dva měsíce, kdy se to bude počítat ještě více. Vím, že mám ještě hodně práce," řekl Jacobs s vyhlídkou na olympiádu.

V Římě vypadal výborně v semifinále, kde s vypuštěným závěrem zaběhl čas 10,05 sekundy. "S ohledem na to, jak jsem se v semifinále cítil, jsme propočítávali, že bych mohl běžet mezi 9,92 a 9,95. Takže když jsem viděl tabuli, neměl jsem moc velkou radost. Ale zároveň, jak už jsem řekl, medaile se počítají více než čas. Medaile zůstávají navždy," poznamenal Jacobs se zlatem na krku.

Po finále protřepával levé lýtko, ale ujistil, že šlo jen o křeč, žádné zranění. S průběhem sezony je zatím spokojený. "Měl jsem při vstupu do této sezony tři cíle - zůstat zdravý, obhájit evropský titul a znovu vyhrát olympiádu," řekl.

Před třemi lety v Tokiu se stal na olympijském trůnu nástupcem světového rekordmana Jamajčana Usaina Bolta, když překvapivě zvítězil v čase 9,80 sekundy.