Je to fantazie, všechno si to sedlo, pro tenhle den žiju, zářil zlatý Vadlejch

Na Olympijském stadionu v Římě oštěpař Jakub Vadlejch (33) absolvoval životní závod. Ve finále mistrovství Evropy to tak dlouho nevypadalo, ale šestým pokusem si zajistil první velké zlato v kariéře. Radiožurnálu Sport pak řekl, že právě pro podobné dny žije.

Třiatřicetiletý Vadlejch je dlouhodobě medailovou jistotou pro českou atletiku, ale titul z vrcholné akce mu dosud unikal. A vybojoval ho šestým pokusem kterým přehodil dosud vedoucího Němce Juliana Webera téměř o tři metry. "Já jsem tušil, že to poletí daleko, ale že to poletí za 88,5 metru, to jsem netušil. Věřím, že i diváci si museli užívat to, že celý závod jsme byl na hraně medaile a dopadlo to, jak to dopadlo. To je fantazie. Všechno si to sedlo a pro tenhle den žiju," liboval si po závodě.

V rozcvičování se cítil extrémně dobře, ale většinu závodu se trápil. "Opravdu šlo o techniku. Nedokázal jsem skloubit tu obrovskou energii, kterou jsem v sobě cítil. To všechno vyšlo v šestém hodu. Druhý závod za sebou a hodit skoro 89 metrů, to je znak parádní formy," řekl.

Tradičního rivala Webera, kterému před dvěma lety v Mnichově podlehl, tentokrát odsunul na stříbro. "On říkal: 'Tohle už mi nikdy nedělej. Když to hodíš, tak to hoď dřív.' Smáli jsme se tomu. Já si myslím, že si to navzájem přejeme. Dneska jsem byl zkrátka lepší já a tak to je," vyprávěl Vadlejch.

Z tribuny mu fandila rodina, i když dvouletá dcera Emma na rozdíl od kvalifikace na stadionu nebyla. "Je výrazně později než včera a přetočili bychom ji na další týden dopředu. Byla tu manželka, sestra, byli tu synovci, mám tu mamku. Všechny jsem vnímal a jsem za to rád, že tu byli. Jsou to moji největší fanoušci, vždycky byli, vždycky budou. Je to paráda, že je tu můžu mít. Je to tím, že je to takhle blízko," liboval si Vadlejch.

I po životním úspěchu jeho myšlenky směřovaly k olympijským hrám v Paříži. "Olympiáda je to nejdůležitější, co letos je, a vzhůru na to. Nechci říct, že nebudu slavit, je to pro mě životní den, ale Paříž je Paříž, tam se směřuje všechno," řekl. Do OH bude startovat jen na mistrovství republiky ve Zlíně a na Diamantové lize v Paříži.