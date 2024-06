Fantastický Vadlejch, posledním pokusem si zajistil na atletickém ME zlato

Oštěpař Jakub Vadlejch (33) je mistrem Evropy. Finále v Římě rozhodl posledním hodem dlouhým 88,65 metru, před nímž byl na třetí pozici. Má první velké zlato a postaral se o první medaili české výpravy na tomto šampionátu.

Stříbrný olympijský medailista Vadlejch obhajoval druhé místo z Mnichova 2022. V dnešní soutěži se rozjížděl pomaleji. Prvním pokusem hodil 81,26 metru a po úvodní sérii byl mimo medailové pozice. Ve třetím pokusu se zlepšil na 84,66 a na chvíli se posunul na druhé místo za obhájce titulu Juliana Webera z Německa, jenž zahájil dlouhým hodem 85,94 metru. Vzápětí ale Vadlejcha přehodil Fin Oliver Helander výkonem 85,75 metru.

Čtvrtý a pátý pokus nepřinesl Vadlejchovi zlepšení, ale v závěrečné sérii přišla jeho chvíle. Naplnil symboliku zlatého šestého oštěpu, který mají čeští atleti na nových reprezentačních dresech jako připomínku vítězného hodu Barbory Špotákové z OH 2008 v Pekingu. Na jeho výkon daleko za 88 metrů Helander a Weber nedokázali zareagovat. Doprovodili ho na stupně vítězů.

Tam bude Vadlejchovi, který už má také tři medaile z mistrovství světa, ve třiatřiceti letech poprvé hrát česká hymna. "To je opravdu neskutečné. Tím závodem jsem se relativně hodně protrápil. Ale věděl jsem, že jsem na tom dobře, asi si to všechno sedlo tím šestým hodem," řekl České televizi.

Před závěrečným pokusem věřil, že může zaútočit. "Věděl jsem, že to tam je, že když tu techniku trošičku zlepším, tak to odletí ne o metr, ale třeba o pět. Byl to druhý závod ve dvou dnech. Sám jsem překvapen, co ve mně je," dodal novopečený šampion.

Evropským titulem předčil i svého trenéra Jana Železného. Světový rekordman Železný je trojnásobným olympijským vítězem a trojnásobným mistrem světa, ale kontinentální šampionát nikdy nevyhrál. Česká atletika čekala na evropské zlato od Curychu 2014, kde se radovala oštěpařka Barbora Špotáková.

Ščerba skončil desátý, vládl Duplantis

Z českých tyčkařů si ve finále mistrovství Evropy vedl lépe Matěj Ščerba, který skončil výkonem 565 centimetrů desátý. David Holý skočil napoprvé 550 centimetrů a byl dvanáctý. Soutěž podle očekávání ovládl švédský favorit Armand Duplantis, který získal třetí evropský titul za sebou. Vlastní rekord šampionátu z Mnichova 2022 posunul o čtyři centimetry na 610 cm, ale svůj světový rekord tentokrát nepřekonal. Na 625 centimetrů třikrát útočil marně.

Norský běžec Jakob Ingebrigtsen potřetí za sebou získal na atletickém mistrovství Evropy double. Po závodě na 5000 metrů vyhrál v Římě i patnáctistovku za 3:31,95. Napodobil tak své úspěchy z Berlína 2018 a Mnichova 2022, kde rovněž vyhrál oba závody.

Evropský titul na 800 metrů obhájila favorizovaná Britka Keely Hodgkinsonová (1:58,65). Hned za ní finišovala pro životní stříbro Slovenka Gabriela Gajanová (1:58,79). Dálkařkám vládla Němka Malaika Mihambová, která se výkonem 722 centimetrů dostala do čela letošních světových tabulek.