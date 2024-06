Lurdes Gloria Manuel je ve finále ME v běhu na 400 m, finalistou na 200 m je také Němejc

Osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel postoupila do finále mistrovství Evropy v běhu na 400 metrů. Na šampionátu v Římě jí na to stačil čas 51,06 sekundy. Finále evropského šampionátu poběží jako první Češka od roku 2010, kdy v Barceloně skončila pátá Denisa Helceletová (tehdy Rosolová). Ve finále dvoustovky bude Tomáš Němejc (24), a to jako první český sprinter na kontinentálním šampionátu od Jiřího Kynose v Aténách 1969.

Juniorská mistryně Evropy z loňského roku Manuel těsně před šampionátem nadchla výkonem na Zlaté tretře, kde si vylepšila osobní rekord na 50,59 sekundy a zařadila se na čtvrté místo domácích historických tabulek. V prvním semifinálovém běhu nestačila na Irku Rhasidat Adelekeovou a Britku Laviai Nielsenovou, ale příliš za nimi nezaostala a finišovala jako třetí ve svém druhém nejlepším čase v kariéře. Usadila se v prostoru, kde čekaly dvě čtvrtkařky průběžně postupující na čas, a sledovala vývoj dalších dvou běhů.

Žádná ze čtvrtkařek mimo přímá postupová místa ji už nepředstihla. Celkově měla česká juniorka v semifinále šestý čas a mohla se radovat ze životního úspěchu mezi dospělými. "Mám neskutečnou radost. Přestože si myslím, že se mi dneska neběželo úplně nejlíp, tak jsem ráda, že jsem postoupila do finále. Myslím, že jsem udělala menší chybu, že jsem nezrychlovala stupňovaně, tohle bych mohla zlepšit. Finále bude těžké, vzhledem k tomu, že je to zítra. Tak uvidíme," řekla Manuel České televizi.

Druhá česká účastnice semifinálové fáze Tereza Petržilková se výkonem 52,05 zařadila na čtrnáctou pozici a do finále nepostoupila. Nemocná Lada Vondrová se před semifinále odhlásila.

Němejc těsně postoupil

Z těsného postupu do finále se radoval na poloviční trati Němejc. Osobní rekord si vylepšil o setinu na 20,52 a měl na tisícinu stejný čas jako Švéd Erik Erlandsson. Byl to druhý nejlepší výkon z běžců, kteří nepostoupili přímo, takže se podělili o osmé místo. V informačním systému se později Němejc na osmé příčce osamostatnil, v přímém souboji ve druhém běhu Švéda porazil. Ve finále by nicméně mohlo startovat i devět běžců, protože Olympijský stadion má devět drah.

Český rekordman Ondřej Macík, který byl nasazený přímo do semifinále, za svým maximem zaostal o půl sekundy. Čas 20,89 znamenal 19. místo. Eduard Kubelík do semifinále kvůli zranění z rozcvičky nenastoupil.

Skvělým osobním rekordem se v semifinále stovky blýskla Karolína Maňasová, která se přiblížila na osm setin národnímu rekordu legendární Jarmily Kratochvílové. Čas 11,17 pro dvacetiletou sprinterku znamenal posun maxima o devět setin, ale na finále nestačil. Byla klasifikována na osmé příčce, na finále bylo potřeba běžet o čtyři setiny rychleji. "To trošku zamrzí, to už si člověk říká, že to je kousek," řekla Maňasová.

Se svým vystoupením ale byla rozhodně spokojená. "Já jsem si posunula osobák skoro o desetinu, jde to dobrým směrem," pochvalovala si. Na rozdíl od rozběhu, kdy hodně zaspala na startu, se tentokrát do výstřelu trefila. "Oprava mi vyšla, ten start byl teď hodně dobrý. Co se týče závodu, tak jeden z mých nejlepších. Jsem ráda, že se mi nic nestalo, v půlce trati jsem ucítila zaďák (zadní stehenní sval)," dodala.