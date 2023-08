Chodecké závody na MS v Budapešti ovládli Španělé. Černý v cíli žádal o ruku

Chodecký závod mužů na 35 kilometrů vyhrál na mistrovství světa v Budapešti Španěl Álvaro Martín (29) a po triumfu na dvacítce získal druhé zlato. Stejný kousek se povedl jeho krajance Maríi Pérezové (27). Tereza Ďurdiaková (32) obsadila desáté místo, což je nejlepší výsledek české chodkyně v chodeckém maratonu. Navíc výrazně vylepšila vlastní český rekord časem 2:49:06.

V závodě mužů se už na 14. kilometru soupeřům vzdálil Francouz Aurélien Quinion a získal až čtyřicetisekundový náskok, ale za opakované porušení čistoty stylu byl nejprve potrestán tříapůlminutovou penalizací a tři kilometry před cílem diskvalifikován. Martín v závěru setřásl Briana Daniela Pintada z Ekvádoru a zvítězil v národním rekordu 2:24:30. Ital Massimo Stano, který triumfoval na této trati na olympijských hrách i na posledním mistrovství světa, skončil sedmý.

Pérezová začala slavit se španělskou vlajkou už v předposledním kole, než ji rozhodčí upozornili, že ji čekají ještě dva kilometry. Světová rekordmanka z letošních Poděbrad vlajku odhodila a v pohodě si došla pro druhé zlato v rekordu šampionátu 2:38:40. Dvojnásobná vítězka z minulého mistrovství Kimberly Garcíaová-Leónová z Peru přišla druhá se ztrátou více než dvou minut.

Ďurdiaková se pohybovala ve druhé desítce a v závěru, když některým soupeřkám docházely síly, se posunula ještě výš. Vlastní český rekord z roku 2021 vylepšila o více než dvě minuty. Po dvanáctém místu na loňském mistrovství Evropy se prosadila i v podstatně větší světové konkurenci jako pátá Evropanka.

"Bylo to super, téměř takový ten flow pocit, uteklo to strašně rychle. Nejvíc bolela poslední pětka, když se ti závodníci stahovali, pomohlo mi si říct, že jsem na tréninku a ne na závodě, že tu sílu mám, jen nesmím řešit, že je to závod," radovala se Ďurdiaková.

Umístění, které je po bronzu smíšené štafety zatím druhým nejlepším výsledkem českého týmu na tomto MS, předčilo její očekávání. "Desáté místo je naprostá bomba, o tom jsem snila jen na dně, netroufla jsem si to vůbec vyslovit. Doufala jsem třeba i v patnáctku, ale desítka je bomba," rozplývala se.

Dojemný slovenský závěr

Slovenští chodci Dominik Černý a Hana Burzalová se sice mezi absolutní elitu neprosadili, přesto měli po společném závodě mužů a žen velký důvod k radosti. Černý totiž svou přítelkyni hned za cílovou čarou požádal o ruku a dočkal se souhlasné odpovědi.

Devatenáctý závodník mužského závodu si počkal na Burzalovou několik metrů za cílem. Poklekl, a když jeho partnerka dokončila na 28. místě závod, překvapil ji zásnubním prstenem a nabídkou k sňatku.

"Před dvěma dny jsem se rozhodl, že svou přítelkyni požádám o ruku. Jsme spolu skoro celý olympijský cyklus, tedy skoro čtyři roky. Takže myslím, že to byl ten správný okamžik," citovala agentura SID Černého, jenž se svůj plán snažil utajit.

"Myslel jsem na to celý závod - možná to bylo to, co mě dostalo do cíle. Měl jsem vnitřní energii, cítil jsem zvláštní motivaci," řekl chodec a doufal, že příští rok v Paříži při olympijské premiéře smíšených štafet by mohli Slovensko reprezentovat už manželé Černí.