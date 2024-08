Švábíková zůstala těsně pod vrcholem, v Paříži překonala český rekord a skončila pátá

Tyčkařka Amálie Švábíková (24) se na olympijských hrách v Paříži vydala do neznáma. Novinářům řekla, že 480 centimetrů skákala v soutěži úplně poprvé. Nezalekla se, vylepšila si osobní rekord o sedm centimetrů, stala se českou rekordmankou a obsadila páté místo. Středeční úspěch řadí výše než loňský bronz z halového mistrovství Evropy.

Výrazný posun osobního rekordu vyplynul z rychlého zvyšování. Po 470 centimetrech, které skočila na druhý pokus, následovalo hned 480. "Když jsem viděla to zvyšování, tak jsem si říkala, že to je fakt skok. Abych pravdu řekla, tak před tou soutěží jsem si vůbec nebyla jistá, jestli jsem schopná 480 skočit. Ale když jsem viděla, jak ten druhý pokus byl nadějný, tak jsem si řekla, že to tam je a že to prostě skočím," řekla šťastná Švábíková.

Obavy z nové výšky neměla. "Mně to zas tak vysoko nepřišlo proti těm 470. A hlavně jsem věděla, že jsem na tyči, na které už jsem někdy byla, takže spíš jsem byla v klidu z toho, že neberu žádnou tvrdší," uvedla. Poprvé se na laťku jen podívala, podruhé už dokončila skok a třetím pokusem laťku přelétla. "Já jsem tomu chvíli nevěřila, že se mi to fakt povedlo. Je fakt hrozně krásný pocit zažít, jak ty tribuny vám tady fandí a fakt fandí každému. Prostě to byl zážitek," rozplývala se rodačka z Kadaně.

Na následnou postupnou výšku 485 centimetrů už si vzala tvrdší tyč a bylo to znát. "Z toho jsem měla fakt respekt, pak jsem i proběhla. Na ty poslední dva pokusy jsem si vzala zase tu měkčí, ale to emociální vypětí už bylo takové, že jsem se asi nedokázala zkoncentrovat. Ale jsem ráda, že jsem si ty dva pokusy na 485 vyzkoušela," řekla juniorská mistryně světa z roku 2018.

Na seniorské globální akci postoupila do finále poprvé na loňském mistrovství světa, kde skončila jedenáctá. Dnes se pátým místem postarala o druhé nejlepší umístění české tyčkařky pod pěti kruhy. Lepší byla jen Daniela Bártová, která skončila čtvrtá při olympijské premiéře této disciplíny v Sydney 2000. Považuje to za životní úspěch. "Samozřejmě medaile z halového mistrovství Evropy je velmi cenná, ale přece jenom páté místo na olympijských hrách je neskutečné," řekla tyčkařka, která dnes byla druhou nejlepší Evropankou za Švýcarkou Angelicou Moserovou, jež obsadila čtvrtou příčku.

Kvůli devatenáctičlennému finále, které vrcholilo těsně před desátou hodinou večerní, musela sice už v 16:45 na rozcvičku, ale jinak to nebylo tak náročné, jak se obávala. "Bála jsem se toho daleko víc, ale naštěstí ta soutěž probíhala docela hladce. Snažila jsem se pořád udržovat a povedlo se mi to. Necítila jsme se nějak unavená, myslím si, že ta síla tam pořád byla," řekla.

Od medaile ji dělilo pět centimetrů. "V tyčce se může stát cokoliv a také záleží, jak máte čistý zápis. Zdá se to jako kousek, ale v tom skoku o tyči už je každý centimetr fakt vysoko," uvedla Švábíková.

Bezprostředně po soutěži se na stadionu objímala s trenérem Štěpánem Janáčkem i blízkými včetně partnera Ondřeje Kopeckého. "Okolí bylo nadšené, rodiče brečeli. Jsem hrozně ráda, že tady jsou. Samozřejmě je to kousek, ale myslím si, že by za mnou letěli i na druhý konec světa," dodala Švábíková, která už se těšila, až bude moci s rodinou oslavovat déle.