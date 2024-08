Tyčkařka Švábíková o finále OH: Znamená to pro mě obrovsky moc. Splnila jsem si sen

Tyčkařka Amálie Švábíková (24) byla nadšená z postupu do finále olympijských her. V rozhovoru s českými novináři uvedla, že ji překvapilo, jak málo na to nakonec stačilo. O dvanácté místo se podělilo devět závodnic, které skočily 440 napoprvé a měly čistý zápis. O medaile tak bude ve středu večer skákat 20 atletek.

Česká reprezentantka se s dalšími pěti tyčkařkami dělila o první místo. Základní výšku 440 centimetrů i následnou hodnotu 455 centimetrů překonala napoprvé. Při olympijské premiéře se mohla radovat z postupu. "Znamená to pro mě obrovsky moc. Jsem ve finále olympijských her. Byl to můj cíl, je to splněný sen a jsem za to obrovsky ráda," pochvalovala si.

Kvalifikace tyčkařek byla dnes v Paříži podivná. K vypsanému limitu 470 centimetrů se soutěž ani zdaleka nepřiblížila. Jen jedenáct skokanek zapsalo 455 centimetrů. A na dělené dvanácté příčce bylo hodně nabito se 440 centimetry.

"Já jsem extrémně překvapená. Jsem hrozně ráda, že jsem všechno skákala na první, že jsem šetřila síly, ale fakt jsem překvapená z toho, kolik vlastně stačilo na to finále. Počítala jsem s tím, že bude stačit 465 na první pokus. Opravdu nevím, co se v tom sektoru dělo, protože ta dráha je fakt rychlá. Ta dráha je skvělá. A já jsem se v tom cítila dobře, ale očividně to asi jiným holkám tak nesedělo," kroutila hlavou Švábíková. Loni na mistrovství světa musela k postupu skočit 465 centimetrů.

Česko bude mít zastoupení v olympijském finále ženské tyčky poprvé od Londýna 2012, kdy byla Jiřina Ptáčníková (nyní Kudličková) šestá. Švábíková může ještě obsadit i dvacáté místo, protože z finálové dvanáctky je nečekanou shodou okolností dvacítka. "Vždycky se dostalo do finále maximálně čtrnáct patnáct holek. I co jsem se bavila s ostatníma zkušenějšíma holkama, tak ty jsou z toho taky samozřejmě překvapené. Dvacet je obrovsky moc, co se týče rozcvičení i té soutěže," řekla Švábíková.

V kvalifikaci vypadlo jen deset tyčkařek. Mezi nimi i vedoucí žena světových tabulek Molly Cauderyová z Británie. Ta v této sezoně už skočila 492 centimetrů, ale dnes ztroskotala na 455 centimetrech, které si stanovila jako základní výšku. Švábíková ji po kvalifikaci utěšovala. "Řekla jsem jí, že mě to za ni obrovsky mrzí, ale že věřím, že je mladá a že ten její čas přijde. Na jednu stranu se trošku nedivím, protože ten tlak na ni byl obrovský. Stát na olympiádě a jet tam s tím, že jste world lead (světová jednička) a jste tak mladý, tak to chce opravdu pevné nervy," řekla Švábíková na adresu čtyřiadvacetileté Britky.