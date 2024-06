Satoranský s Veselým jsou v Barceloně bez trenéra, Grimau po neúspěších skončil

U basketbalistů Barcelony, jejíž dres oblékají čeští reprezentanti Tomáš Satoranský (32) a Jan Veselý (34), skončil po neúspěšné sezoně trenér Roger Grimau (45). Bývalý kapitán katalánského týmu, s nímž slavil v roce 2010 jako hráč triumf v Evropské lize, přišel k mužstvu loni jako náhrada za litevského kouče Šarunase Jasikevičiuse. Smlouvu měl ještě na rok.

Barcelona pod Grimauovým vedením nezískala ani jednu trofej. V Evropské lize poprvé po třech letech nepostoupila do Final Four, poté co podlehla ve čtvrtfinále Olympiakosu Pireus 2:3 na zápasy. Ve španělské lize skončila jejich cesta za obhajobou titulu v semifinále po porážce s velkým rivalem Realem Madrid 0:3 na utkání.

Katalánský tým měl v sezoně bilanci 51 vítězství a 33 porážek.