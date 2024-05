Satoranský a Veselý si Final Four nezahrají, Barcelona nestačila na Olympiakos

Barcelona si počtvrté za sebou Final Four basketbalové Evropské ligy nezahraje. V rozhodujícím pátém čtvrtfinále podlehla doma Olympiakosu 59:63. Jan Veselý (34) dal za poražený tým šest bodů, Tomáš Satoranský (32) zaznamenal dva body, osm doskoků a pět asistencí.

Barcelona měla většinu zápasu navrch, řecký tým se dostal do vedení poprvé až pět minut před koncem. Závěr utkání ale zvládl lépe a má šanci zopakovat či vylepšit druhé místo z loňska, kdy ve finále podlehl Realu Madrid. Domácí nezachránilo ani 17 bodů nejlepšího střelce zápasu Nicoláse Laprovíttoly.

Až do středy se ani jednou nestalo, že by pátý zápas v play off Evropské ligy vyhrál hostující tým. Ve všech 19 případech uspěli domácí. Prokletí hostů zlomilo nejprve Fenerbahce Istanbul, které zvítězilo v Monaku 80:79 po prodloužení. A následně ho napodobil Olympiakos.

Statistiky utkání. Livesport

Fenerbahce se představí na závěrečném turnaji, který bude hostit na konci května Berlín, poprvé od roku 2019. K postupu ho dovedl litevský kouč Šarunas Jasikevičius, který v uplynulých třech ročnících byl ve Final Four s Barcelonou. V roli trenéra bude je mezi nejlepší čtveřicí soutěže už popáté, v roce 2018 skončil třetí s Žalgirisem Kaunas.

Olympiakos se utká v semifinále v pátek 24. května s Realem, druhou dvojici tvoří Fenerbahce a Panathinaikos Atény.

