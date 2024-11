Drtivá výhra basketbalistek USK Praha, nováčka LOH 2028 Chomutov v lize smetly 111:21

Osmnáctinásobné české šampionky z USK Praha podle očekávání deklasovaly nováčka basketbalové ligy tým LOH 2028 Chomutov složený převážně z juniorských reprezentantek 111:21. Třetí celek uplynulého ročníku Evropské ligy zaostal o pět bodů za maximem tohoto ročníku ŽBL, o které se postaraly Žabiny Brno výhrou nad Slovankou 116:22. Méně bodů než mladý tým z Chomutova dal v lize jen před šesti lety Teamstore Brno v utkání s USK Praha (12:123).

Svěřenkyně trenéra Petra Tremla prohrály na Královce úvodní čtvrtinu 2:32. První koš daly až po více než pěti minutách, kdy se za stavu 15:0 prosadila Svobodová. Nejlépe hostujícím basketbalistkám vyšla druhá čtvrtina, kterou prohrály 11:26. V dalších dvou dějstvích daly vždy jen po čtyřech bodech.

"Možná jsme chtěli hrát s malinko větší energií, než to v zápase vypadalo. Zřejmě se projevilo, že skoro všechny holky přijely po reprezentačních povinnostech a bylo to trošku ospalejší, než jsme čekali," řekl trenér USK Jan Pavlík na klubovém webu. "Určitě bych chtěl pochválit hostující tým, protože se tam sešlo několik zajímavých hráček. I když to bylo dnes o hodně bodů, je na jejich hře vidět nějaký progres. Pokud v tom budou pokračovat i nadále, tak se v podstatě se všemi budeme vídat ještě několik sezon," ocenil výkon mladých hráček, které se chystají na mistrovství světa do 19 let v Brně v příštím roce.

Nejlepší střelkyní zápasu byla americká pivotka USK Jonesová s 15 body, k nimž přidala 10 doskoků. LOH 2028 Chomutov prohrál i sedmý zápas v soutěži. Neproměnil jedinou z 19 trojek a připsal si 33 ztrát. Pod košem proti fyzicky lépe vybaveným domácím basketbalistkám prohrál na doskoky 27:56.