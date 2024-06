Hejková zůstává trenérkou USK Praha, nově jí pomohou Pavlík a Bašta

Basketbalistky mistrovského ZVVZ USK Praha povede i v příští sezoně členka Síně slávy Slovenka Natália Hejková (70), která zůstává v roli hlavního kouče. Na pozici trenéra ji bude nově pomáhat Jan Pavlík (46), který dosud působil jako asistent trenéra mužů v Basketu Brno. Asistentem se stal Martin Bašta. Klub informoval o složení realizačního týmu v novém tiskovém prohlášení. Dosavadní asistenti Ivan Beneš a Martin Pospíšil v týmu skončili.

"Kompetence v novém realizačním týmu budou rozděleny tak, že Nata Hejková bude nadále hlavním koučem týmu a povede tým v zápasech. Jan Pavlík z pozice trenéra bude mít na starosti trénování družstva a zařazování prvků mužského basketbalu do hry našeho týmu. Martin Bašta bude z roli asistenta trenéra oběma pomáhat," řekl generální manažer Marek Kučera.

Sedmdesátiletá Hejková je trenérkou USK od listopadu 2012, o tři roky později s ním triumfovala v Eurolize. V uplynulé sezoně skončily Pražanky v evropské soutěži třetí a v české lize získaly 18. titul a čtrnáctý po sobě. Stanovily rekordní sérii 301 výher, která skončila ve finále s Žabinami Brno.

"Že se ženský basket stále v určitých prvcích blíží mužskému, je jasné a vždy jsme to brali do úvahy, ale má i svoje specifika. Myslím, že to bude dobrá spolupráce celého realizačního týmu a posuneme naše hráčky zase o krok dopředu. Už se na to těším," uvedla Hejková.

Šestačtyřicetiletý Pavlík působil po skončení hráčské kariéry jako hlavní trenér i jako manažer maďarského Paksu. V uplynulé sezoně byl asistentem trenéra v mužském týmu Brně a hlavním koučem klubového béčka.

"Možnosti připojit se jako trenér k tak úspěšnému klubu, jako je ZVVZ USK Praha, si velice vážím. Udělám vše, abych klubu pomohl dosáhnout všech sportovních cílů v nadcházející sezoně jak výsledkově, tak i z pohledu basketbalového rozvoje hráček," řekl Pavlík.

Nový asistent Bašta pracoval jako asistent v mužském A-týmu USK Praha a také u mládeže. Byl také asistentem reprezentační trenérky Romany Ptáčkové na loňském mistrovství Evropy, kde Češky skončily sedmé.

"Nesmírně si vážím nabídky, kterou mi tento klub dal. Být součástí tak velkého, úspěšného a ambiciózního klubu je obrovská čest, ale také velká zodpovědnost. Nemůžu se dočkat, až se dáme do práce a celé se nám to rozjede," uvedl Bašta.