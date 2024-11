Čtvrtá prohra v kvalifikaci na ME, basketbalistky tentokrát padly s Německem 67:74

České basketbalistky prohrály v kvalifikaci mistrovství Evropy i počtvrté. Ve Wetzlaru dnes podlehly domácím Němkám 67:74. Ve čtyřčlenné skupině I, kde nastupují spolupořadatelé turnaje a jistí účastníci, jsou dál bez jediného vítězství poslední. Na Němky nestačily stejně jako před rokem, kdy s nimi doma prohrály 41:85.

Češkám dnes nepomohl ani double double pivotky Emmy Čechové, která nasbírala 21 bodů a 10 doskoků. Eliška Hamzová přidala 15 bodů. Nejlepší německou střelkyní byla se 17 body Alexandra Wilkeová. Její spoluhráčka Marie Gülichová zapsala double double za 13 bodů a 10 doskoků. Němky uspěly v doskocích poměrem 42:31.

Trenérka Romana Ptáčková se musela obejít bez Julie Reisingerové a Terezy Vyoralové. Němkám chyběly sestry Satou a Nyara Saballyovy. Češky zahájily duel lépe a v první čtvrtině vedly několikrát o sedm bodů. V závěru však o náskok přišly a domácí hráčky vyrovnaly na 20:20.

Statistiky utkání. Livesport

Na začátku druhé části utekly Němky do šestibodového vedení, hostující basketbalistky ale srovnaly brzy krok. Po dvou proměněných trestných hodech Čechové odcházely týmy do kabin za nerozhodného stavu 37:37. Dvacetiletá pivotka měla na kontě už 12 bodů.

Po přestávce Němky za podpory fanoušků odskočily. Od stavu 39:41 otočily vývoj díky osmibodové šňůře a jejich vedení poté narostlo na deset bodů. Před závěrečnou čtvrtinou Češky prohrávaly 47:57.

V jejím úvodu se tým trenérky Ptáčkové dotáhl na rozdíl tří bodů (54:57), Němky ale poté znovu odskočily. Po dvou trojkách Gabriely Andělové se český tým ještě přiblížil minutu a půl před koncem na čtyři body (67:71), domácí hráčky si ale závěr pohlídaly a vyhrály o sedm bodů.

Další výsledky

"Chtěly jsme jít do zápasu rozhodně s lepším nasazením než ve čtvrtek proti Itálii. To se určitě povedlo, ale pořád jsme měly problémy v obraně. Nedařilo se nám pohlídat střelce ani doskok. Němky měly hodně útočných doskoků a to nás stálo zápas. Ve třetí čtvrtině nám to uteklo a špatně se to dohánělo. Chyběly nám už trochu síly a každý bod, každý koš se v tu chvíli počítá," uvedla Čechová.