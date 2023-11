Basketbalistky KP Brno nedaly soupeřkám z Turecka šanci a postoupily do play off Eurocupu

Basketbalistky KP Brno nedaly soupeřkám z Turecka šanci a postoupily do play off Eurocupu

Basketbalistky KP Tany Brno porazily v závěrečném kole skupinové fáze Evropského poháru FIBA Antalyi 101:63 a při deváté účasti v této soutěži slaví premiérový postup do play off. Skupinu zakončily s bilancí tří výher a tří proher na druhém místě za Bourges a následovaly městského rivala z Žabin, který si zajistil postup o den dříve. Soupeře pro vyřazovací část, kam se dostalo 32 týmů, by měly oba brněnské kluby poznat v pátek.

"Jsem na náš mladý tým hrdý, že dokázal zvládnout tento psychicky náročný duel a poprvé v historii našeho klubu postoupil do play off," řekl ČTK generální manažer KP Richard Fotlýn.

Proti Antalyi bylo klíčovým momentem ubránění někdejší hvězdy WNBA Američanky Kelsey Boneové. Ne vždy se to mladým Brňankám dařilo, Boneová zakončila zápas s 35 body, ale to bylo málo, neboť se k ní střelecky kromě Aishy Sheppardové (18) nepřidala žádná spoluhráčka.

Statistiky utkání. Livesport

Královopolanky na turecký tým vyrukovaly týmovým pojetím, rychlostí, a když se jim dařila i střelba, tak už v poločase vyrostl jejich náskok na 16 bodů. Po přestávce dominance Brna pokračovala a narostla až na rozdíl 25 bodů, který se v závěru ještě navýšil. V domácím dresu zaznamenala double double Karolina Šotolová, autorka 22 bodů a 10 asistencí.

Tabulka skupiny H Eurocupu. Livesport

Další výsledky