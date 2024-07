Na koho narazí české basketbalistky v pohárech? Žabiny čeká v boji o Evropskou ligu Szekszárd

Žabiny Brno se v kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek utkají s maďarským Szekszárdem. Rozhodl o tom čtvrteční los v Mnichově. První zápas sehrají svěřenkyně trenéra Viktora Pruši (39) 18. září doma, odveta v Maďarsku se uskuteční o týden později. Žabiny se pokusí v prestižní soutěži doplnit ZVVZ USK Praha, který bude obhajovat bronzové medaile.

Basketbalistky USK budou hrát v základní skupině D s Valencií, Benátkami a Györem. Žabiny byly v případě úspěchu nalosovány do skupiny B s Bourges, Olympiakosem Pireus a Mersinem.

"Skupina je opravdu těžká a všechny kluby z ní budou určitě chtít postoupit. Pro nás je to složité v tom, že na začátku sezony nebudeme ještě v kompletní sestavě," uvedla na webu USK trenérka Natália Hejková, která v úvodu sezony bude postrádat Američanku Brionnu Jonesovou a Australanku Ezi Magbegorovou, jež působí ve WNBA. "Každý zápas tak bude pro nás smrtelný a budeme se snažit, abychom se dostali mezi ty tři postupující týmy," konstatovala.

Nejtěžším soupeřem ve skupině podle slovenské trenérky bude španělský mistr Valencie. "S týmem jsme se již střetli a v minulé sezoně ukázal svoji vrcholnou kvalitu. Opakuje se i Györ, s kterým jsme hráli v minulé sezoně. Ani Benátky pro nás nejsou neznámým soupeřem. Budeme se koncentrovat hlavně na postup ze skupiny, která není jednoduchá," řekla Hejková.

Szekszárd je podle generálního manažera Žabin Radka Šíra nejpřijatelnějším soupeřem ze tří možných. "Mohli jsme dostat Francouzky (Landes) či Španělky (Zaragoza), protivník z Maďarska se nám na první pohled jeví dobře. Trenérský štáb nyní bude shánět informace a věřím, že v září budeme schopní se se Szekasárdem poprat o postup," řekl ČTK Šír.

Evropská liga basketbalistek se uskuteční v novém formátu. Základní část se odehraje místo dvou osmičlenných skupin ve čtyřech čtyřčlenných. Tři nejlepší týmy postoupí do dvou šestičlenných skupin, kam si přenesou dosavadní výsledky a počet bodů. Čtvrté celky se přesunou do nižšího EuroCupu. Po druhé fázi budou v Eurolize následovat vyřazovací boje. Na rozdíl od dřívějšího Final Four soutěž vyvrcholí turnajem Final Six.

V případě neúspěchu v euroligové kvalifikaci se Brňanky představí znovu v Evropském poháru. Do skupiny G jim los přisoudil španělský tým Estudiantes, francouzské Tarbes a lepšího z dvojice Kluž – Iraklis Soluň.

Soupeře poznali i další dva čeští účastníci EuroCupu. Basketbalistky KP Tany Brno jsou ve skupině J s Galatasarayem Istanbul, portugalským týmem Sportiva z Azorských ostrovů a vítězem kvalifikačního souboje mezi italskou Battipaglií a španělským Ferrolem, za který nastupuje česká reprezentantka Julie Pospíšilová.

Chomutov ve skupině A narazí na ASVEL Lyon, Gorzów a AEL Limassol.