Žabiny nestačily na favorita Evropské ligy, basketbalistky USK Praha přehrály Györ

Basketbalistky Žabin Brno prohrály ve 2. kole Evropské ligy v hale jednoho z favoritů soutěže Mersinu 74:88. O výsledku rozhodl nástup tureckého týmu, který už v první čtvrtině vedl o 18 bodů. Nejlepší střelkyní českého vicemistra byla Eliška Hamzová (23), autorka 22 bodů. Žabiny, které v úvodu soutěže deklasovaly Olympiakos rozdílem 31 bodů, zaznamenaly vůbec první porážku v sezoně. Výhru naopak oslavily hráčky USK Praha, které přehrály Györ 82:68.

Brňanky od prvního rozskoku poznaly, jak chutná střet s absolutní evropskou špičkou. Mersin, který na jaře prohrál v boji o euroligový bronz s USK Praha, v létě mohutně posílil a do kádru získal tři stříbrné olympijské medailistky z Francie. Jedna z nich, Marine Johannesová, táhla domácí tým nejen v úvodu duelu, ale v celém utkání, v němž nakonec zaznamenala 24 bodů, z toho šest trojek.

Celek z jihovýchodu Turecka vládl ve všech herních činnostech, výborně střílel ze všech pozic, využil zkušenosti a už za sedm minut vedl 27:9. Na výkonu celku Viktora Pruši se podepisovala únava z celodenní úterní cesty a také nervozita, projevující se nepřesnou střelbou a chybami v obraně.

Brňanky se ale postupem času začaly zlepšovat. Signál k tomu daly střídající Emma Čechová a Nikola Dudášová. Žabiny začaly hrát svoji hru založenou na týmovém pojetí, a to hlavně v útoku. Nevyvarovaly se ale chyb v defenzivě a za první polovinu inkasovaly 53 bodů (53:38).

Postupně se ale Žabiny favoritovi vyrovnaly, zlepšily obranu, střelecky se opět dařilo Hamzové, která byla v prvním kole Euroligy vyhlášena nejlepší hráčkou. Střílela s vysokou úspěšností 75 procent, k tomu přidala sedm doskoků. I díky ní Žabiny prohrály o čtyři body menším rozdílem, než jaký svítil na tabuli v 7. minutě.

"Úvod jsme nezvládli, ale pak jsme hráli naprosto vyrovnaný zápas proti jednomu z aspirantů na výhru. Je to důkaz toho, že jsme schopni držet krok s tak vyspělým týmem. Vyzdvihl bych opět týmový výkon, který byl vyvážený zejména na útočné polovině," řekl v nahrávce pro média trenér Žabin Pruša.

"Nevstoupily jsme do duelu dobře a to rozhodlo. Nechaly jsme jim to moc lehké. Možná jsme měly velký respekt, těžko jsme se adaptovaly na jejich hru. Moc se těším na odvetu doma, v ní určitě budeme lepší," zhodnotila zápas kapitánka Petra Záplatová.

Příští týden ve čtvrtek nastoupí Brňanky v hale Bourges.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové napravily týden starou porážku z Valencie, kde prohrály 62:80. Györ porazily i v sedmém vzájemném utkání. Další zápas v Evropské lize čeká Pražanky příští čtvrtek v Benátkách.

"Tahle výhra nám určitě pomůže. Povinnost velela, že musíme vyhrát, a to se hraje vždy těžko. Stále nejsme kompletní. Některé hráčky se sice vrátily po zranění, ale jsou pořád po zranění. Věřím, že až dodáme do týmu (Maite) Cazorlaovou a (Brionnu) Jonesovou, bude to už jiná káva," řekla novinářům Hejková.

Osmnáctinásobné české šampionky se musely dál obejít bez rozehrávaček Maite Cazorlaové a Teji Oblakové i podkošových hráček Brionny Jonesové a Ezi Magbegorové. První bod zaznamenala po pěti sekundách hry z trestného hodu Valériane Ayayiová. Györ se poté ujal vedení 8:5, hráčky USK ale díky osmi bodům v řadě vývoj otočily a vyhrály první část o sedm.

Také ve druhé čtvrtině Pražanky navyšovaly vedení. Po šňůře devíti bodů Condeové vedly již 36:21 a náskok vzápětí narostl až na 17 bodů. Hostující hráčky snížily, obhájkyně bronzu z USK přesto odcházely do poločasové přestávky s vedením 45:34. Nejlepší střelkyní byla Hofová s 15 body. Györ v první půli doplatil na 16 ztrát, Pražanky jich měly pět.

Po návratu z kabin pokračovaly hráčky USK v koncentrovaném výkonu. K Hofové a Condeové se střelecky přidaly Isabelle Harrisonová či Ayayiová. Náskok domácího týmu narostl několikrát na rozdíl 22 bodů. Na začátku poslední části sice Györ snížil, české mistryně už ale v závěru žádné drama nedovolily a udržely dvojciferné vedení až do konce.

Další výsledky