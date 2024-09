Žabiny zvládly odvetu v Maďarsku a po 10 letech si zajistily účast v Evropské lize

Basketbalistky Žabin si po deseti letech zahrají Evropskou ligu. V odvetném zápase kvalifikace zvítězily v maďarském Szekszárdu 80:73, což jim v součtu s domácí výhrou 67:66 zajistilo návrat do elitní soutěže. V ní se představí společně s českým šampionem USK Praha.

Dramatický duel v Szekszárdu rozhodl český vicemistr v poslední čtvrtině, kterou Brňanky vyhrály 24:10. Jejich nejlepší hráčkou byla kapitánka Petra Záplatová, autorka 27 bodů. "Dnes to není o mně, ale o týmovém výkonu všech holek," řekla bezprostředně po zápase dvaatřicetiletá kapitánka.

Ve skupině B narazí Žabiny na turecký Mersin, francouzské Bourges a Olympiakos Pireus. Právě s řeckým mistrem se v premiéře utkají doma v týdnu od 7. října.

Brňanky vstoupily do utkání koncentrovaně. Dobrou střelbou zejména zpod koše si vytvořily během několika minut sedmibodový náskok. V maďarském týmu se však rozehrály k výbornému výkonu Finka Bejediová a domácí reprezentantka Horváthová.

V deváté minutě šel Szekszárd poprvé do vedení (21:19) a od té chvíle se na palubovce odehrávala dramatická a nelítostná bitva, v níž se žádnému týmu nepodařilo odskočit na výraznější bodový rozdíl.

Žabiny svou rychlou rozehrávkou a bezchybnou střelbou začala zlobit především pouze 163 cm vysoká Bejediová. Do poločasu nasázela 18 bodů, z toho dala čtyři trojky.

Český vicemistr nezachytil úvod druhého poločasu, hrál příliš staticky, což byla voda na mlýn Szekszárdu, který zvýšil svůj náskok na deset bodů. Stahování dvouciferného manka stálo Brňanky mnoho sil, střelecky se o korekci stavu staraly především Záplatová a Cunaneová.

Do poslední čtvrtiny nastupovaly Žabiny s mankem sedmi bodů. Šest minut před koncem stáhly na rozdíl jednoho bodu a o tři minuty později vedly již o šest bodů. Perfektní obranou a neomylnou střelbou kapitánky Záplatové výhru nejen uhlídaly, ale ještě navýšily.

"Zvládly jsme naši hlavu. Byl to zápas nahoru dolů, s mnoha momenty, kdy jsme byly dole, ale rozhodující byla mentální stránka, která nás posunula do Euroligy. Dnes mi to sice padalo, ale postup je jednoznačně týmovou prací," řekla Záplatová.

Trenér Viktor Pruša dosáhl zatím největšího úspěchu s týmem, u kterého je od sezony 2016/2017. "Věřil jsem, že tento tým má na postup, což se potvrdilo. Dnes rozhodla obrovská vůle a vnitřní síla. To co jsme předvedli v poslední čtvrtině, bylo zmrtvýchvstání. Prohrávali jsme o deset bodů, ale pořád jsme si věřili. Začali jsme hrát velmi chytře v útoku, ale hlavně musím zopakovat tu vnitřní sílu týmu," uvedl kouč.

V neděli čeká jeho svěřenkyně první zápas ligové sezony v hale KP Brno, kde Žabiny odehrají i euroligovou skupinu.

