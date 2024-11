Nymburk vyhrál ve Vechtě jasně 95:70 a jde do další fáze basketbalové Ligy mistrů

Nymburk zvítězil ve čtvrtém kole Ligy mistrů na palubovce německého celku Rasta Vechta 95:70. Díky tomu zůstal v čele tabulky skupiny D stoprocentně úspěšný a má už jistou minimálně baráž o účast v osmifinálové skupině. V příštím utkání doma 3. prosince proti Galatasarayi Istanbul si může zajistit přímý postup, bude mu k tomu stačit i porážka o 11 bodů.

"Postoupit z prvního místa by bylo úplně ideální. Budeme dělat všechno pro to, abychom tento cíl splnili. Doufám, že přijde minimálně stejně lidi jako minule. Myslím, že všichni vědí, jak moc důležitý zápas to je. Doufám, že převedeme stejné a ne-li lepší výkony než dnes a proti Galatasarayi u nich a bude z toho první místo," řekl v nahrávce poskytnuté médiím křídelník František Rylich.

K vítězství přispěl jako nejlepší střelec zápasu Ondřej Sehnal 16 body, vládl i se sedmi asistencemi a přidal tři doskoky. Na dvouciferný počet bodů se dostali také spoluhráči Christian Bishop (15), J.T. Shumate (14), Jaromír Bohačík (12) a Tylan Birts (11). Nymburku přitom stačilo k jistotě, že projde do další fáze, neprohrát o více než 18 bodů.

Domácí začali trojkou Joela Aminua a unikli do náskoku 7:3. Nymburku srovnal, ale Vechta se držela ve vedení, protože se z perimetru trefili znovu Aminu a Johann Grunloh. Za Nymburk dal první trojku v utkání v 8. minutě František Rylich, vzápětí přidal další Birts a český šampion poprvé vedl.

Statistiky utkání. Livesport

Když navíc Bishop dal dva trestné hody, Birts po zisku zakončil únik, Bohačík potvrdil zlepšenou střelbu hostů z dálky a Martin Kříž se prosadil pod košem, natáhla se šňůra na 12 bodů a bylo z toho obrat na 28:18.

Druhou čtvrtinu začal trojkou domácí Mike Bothwell a snížil na 23:32, ale Nymburk začal náskok opět navyšovat. Šestibodovou sérií díky Bohačíkově koši a úspěšným šestkám Bishopa a Sehnala unikl už na rozdíl 16 bodů. Domácí se snažili stav zkorigovat, ale do poločasu se Nymburk dostal opět do dosud nejvyššího náskoku v utkání a vedl 53:37.

Třebaže Rasta i ve třetí čtvrtině skórovala jako první díky trestným hodům Brandona Randolpha, její ztráta rychle narostla na 21 bodů. Střeleckou formu potvrzoval především Bishop. Potom přidal svoji druhou a teprve čtvrtou týmovou trojku v utkání Bohačík. Domácí se ještě přiblížili na 15 bodů, ale hned zareagoval trojkou z dálky Sehnal.

Poslední desetiminutovku začal Nymburk osmibodovou šňůrou a zajistil si vedení 80:56. Deset bodů dal během závěrečné čtvrtiny Shumate. V závěru narostl rozdíl dokonce na 28 bodů a domácí jej už jen mírně zkorigovali.