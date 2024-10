Atlanta poprvé v sezoně NBA padla, Krejčí mírnil její porážku s Oklahomou pěti body

Basketbalisté Atlanty poprvé v nové sezoně NBA zaváhali, když po dvou domácích výhrách prohráli na hřišti Oklahoma City 104:128. Přitom na začátku poslední čtvrtiny těsně vedli, ale zbytek zápasu prohráli 12:37.

Rozehrávač Vít Krejčí odehrál za poražené 20 minut a do statistik zapsal pět bodů, čtyři doskoky a dvě asistence. Pro českého reprezentanta šlo o statisticky nejpovedenější zápas v sezoně. Ve dvou předchozích utkáních zaznamenal shodně po třech bodech.

Krejčí v zápase skóroval nejprve po útočném doskoku, následně ve třetí čtvrtině proměnil trojku. Atlanta se držela s Thunder v kontaktu až do poslední čtvrtiny a deset minut před koncem vedla 92:91, jenže následně domácí předvedli šňůru 13:0 a ve zbytku zápasu dominovali.

Jejich šňůru mohl přerušit Krejčí, který se pod košem dostal do dobré pozice, ale zezadu ho zblokoval Shai Gilgeous-Alexander. Ten byl hlavním strůjcem vítězství Thunder, když mu jen těsně unikl třetí triple double kariéry s 35 body, 11 doskok a 9 asistencemi. Atlantu táhl s 24 body Trae Young, který ale měl také 10 ztrát.

Zatím nejlepší střelecký výkon sezony předvedl Tyrese Maxey, který 45 body zařídil Philadelphii výhru v prodloužení 118:114 nad Indianou. Maxey dal 14 z 18 bodů Sixers ve třetí čtvrtině a dalších 10 bodů přidal v prodloužení a postaral se tak o první vítězství Philadelphie v sezoně i přes absenci dvou hvězd Joela Embiida a Paula George. Maxey se přes čtyřicetibodovou hranici dostal pošesté v kariéře. Jeho rekordem je 52 bodů.

První výhry se dočkal také Portland, který doma přehrál New Orleans 125:103, a také Brooklyn. Ten si překvapivě vyšlápl na Milwaukee 115:102. Cam Thomas výhru řídil 32 body, Dennis Schröder přidal 29 bodů. Nejlepším střelcem Bucks byl Giannis Antetokounmpo s 22 body.

První prohru naopak musí překousnout Golden State Warriors, kteří doma nestačili na Los Angeles Clippers 104:112. A navíc přišli o svou hvězdu Stephena Curryho, který si na konci třetí čtvrtiny podvrkl kotník. Ještě se zkusil do hry vrátit, ale rychle si znovu špatně šlápl a zamířil do šatny. V pondělí ho čeká vyšetření.

"Nemělo by to být nic vážného. Už si kotník poranil několikrát a pozná, jak je to vážné. Ale samozřejmě máme obavy,“ řekl trenér Warriors Steve Kerr.

Warriors nepomohlo ani 29 bodů Andrewa Wigginse, Clippres totiž táhla hned trojice dvacetibodových hráčů. Ivica Zubac s Jamesem Hardenem dali po 23 bodech a Norman Powell dal 20 bodů.

