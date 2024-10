Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

V noci z úterý na středu začne 79. ročník NBA. Podeváté za sebou u toho bude i český basketbalista zásluhou Víta Krejčího (24), který získal tříletý kontrakt s Atlantou Hawks. Ta má mladý tým včetně jedničky letošního draftu Zaccharieho Risachera a bude pro české fanoušky jedním z hlavních taháků sezony. Tím celosvětově největším budou Los Angeles Lakers, protože poprvé v historii spolu budou hrát otec a syn v jednom týmu. A to největší hvězda soutěže LeBron James s Bronnym.

V minulé sezoně to vypadalo, že působení českých hráčů v NBA se poprvé od ročníku 2015/16 přeruší, ale Krejčí vyléčil zdravotní problémy a získal smlouvu v Atlantě. V závěru základní části si vedl tak dobře, že se ho Hawks rozhodli angažovat na další tři sezony a v přípravě dostával dost prostoru. Ve čtyřech zápasech odehrál v průměru 23 minut a blýskl se také přihrávkou přes celé hřiště, která na sociálních sítích obletěla svět.

"Kontrakt mi dává určitou jistotu, ale o to více chci týmu splatit, že ve mě dal důvěru. Trochu měníme styl hry, máme hodně asistencí, hrajeme kolektivně, blíží se to evropskému basketbalu a to se mi líbí. V přípravě jsme si na to zvykali, tak uvidíme, jak nám to půjde," řekl Krejčí v Podcastu Pod košem.

"Máme teď tým poskládaný mnohem lépe pro styl našeho trenéra, proto věřím, že můžeme hodně lidí překvapit. Samozřejmě nám ještě chvíli bude trvat, než se sehrajeme, ale máme našlápnuto dobrým směrem a sám jsem zvědavý, kam nás sezona zavede,“ dodal Krejčí, který začne čtvrtý rok v zámořské lize.

Ve Východní konferenci jsou však jiní favorité než Atlanta. Zejména obhájci titulu Boston Celtics, kterým se povedlo udržet úspěšný kádr pohromadě a mohou tak těžit ze sehranosti a pokusit se vytvořit novou dynastii.

Proti ale bude několik týmů včetně Philadelphie, jež byla přes léto hodně aktivní na přestupovém trhu. Pustila sice jednu z opor Tobiase Harrise, ale získala hvězdu Paula George a další zajímavé hráče jako specialistu na doskoky Andreho Drummonda, rozehrávače a mistra NBA z roku 2023 Reggieho Jacksona, střelce Erica Gordona či francouzského reprezentanta Guerschona Yabuseleho.

Černým koněm by mohli být New York Knicks, kteří také byli při sestavování kádru hodně aktivní. K Jalenovi Brunsonovi a OG Anunobymu přivedli z Minnesoty hvězdného pivota Karla Anthonyho Townse a z Brooklynu amerického reprezentanta Mikala Bridgese. K tomu draftovali rozehrávače Tylera Koleka. Fanoušci Knicks doufají, že by mohli snít o titulu, na který čekají od roku 1973.

Největší očekávání panují v Lakers. Upevnili pouto s nejlepším střelcem historie LeBronem Jamesem a umožnili mu zahrát si se synem Bronnym, jehož draftovali ve 2. kole, přestože v nabídce byli i lepší hráči. Jinak se ale tým výrazně nezměnil, až na trenéra JJ Redicka, jehož čeká premiéra. Má nicméně zkušené asistenty včetně Scotta Brookse, který vedl Tomáše Satoranského ve Washingtonu, či Natea McMillana. Největší posilou kádru by měl být nováček Dalton Knecht, jeden z nejlepších střelců v NCAA.

Druhý tým z Los Angeles Clippers vstoupí do sezony s novou arénou Intuit Dome v Inglewoodu za dvě miliardy dolarů, která patří k nejmodernějším na světě. Klub při této příležitosti začal i s obměnou kádru a dovolil odejít dvěma hvězdám. Paul George šel do Philadelphie a Russell Westbrook zamířil přes Utah do Denveru. Novou hvězdou by mohl být bývalý velký talent Kevin Porter, jenž se snaží obnovit kariéru po problémech se zákonem.

K lídrům Západu by měly patřit také Denver s hvězdným Nikolou Jokičem či Minnesota. Ta ke hvězdám Anthonymu Edwardsovi a Rudy Gobertovi přivedla mladé talenty Roba Dillinghama a Terrence Shannona a z New Yorku výměnou za Townse také Juliuse Randla a střelce Donteho DiVincenza, který měl v minulé sezoně životní formu.

Dallas k Luku Dončičovi a Kyriemu Irvingovi přivedl z Golden State jednoho z nejlepších trojkařů historie Klaye Thompsona a do bojů o titul by rádo zasáhlo i San Antonio, které buduje tým kolem francouzské hvězdy Victora Wembanyamy. Ten dostal výraznou podporu ve zkušeném rozehrávači Chrisu Paulovi, pro něhož je to v 39 letech možná poslední šance získat vysněný titul. Učit by se od něj měl další velký talent Stephon Castle, čtyřka letošního draftu.

Základní část NBA poběží do 13. dubna, následovat bude předkolo play off a boje o titul odstartují 19. dubna. Šampion bude znám v červnu. Podruhé se během sezony bude hrát o pohár Emirates, který obhajují Lakers. Turnaj začne v listopadu a vyvrcholí 17. prosince v Las Vegas.