Brunson v NBA zazářil 44 body a dotáhl Knicks ke třetí výhře, pátý zápas ovládl také Denver

Basketbalisté New Yorku a Denveru uspěli v pátých zápasech druhého kola play off NBA a v sériích se ujali vedení 3:2. New York nedal šanci Indianě a také díky 44 bodům Jalena Brunsona (27) vyhrál jednoznačně 121:91. Denver se přetahoval s Minnesotou, kterou nakonec zdolal 112:97. Nikola Jokič (29) režíroval triumf obhájců titulů 40 body, 13 asistencemi a sedmi doskoky.

Knicks už v poločase vedli o 15 bodů a po třetí části o 21 bodů. Pacers nepomohlo, že proměnili 12 z 27 trojek a 17 z 22 trestných hodů, protože zaostávali na doskoku, a to propastným poměrem 29:53. Navíc ztratili 18 míčů.

"Pořád potřebujeme ještě jedno vítězství, takže se nesmíme uspokojit. Musíme stále vědět, co je naším cílem a nepolevit. Pokud se v této lize uspokojíte, někdo vás vždy velmi rychle vrátí na zem," řekl trenér New Yorku Tom Thibodeau. Jeho tým bude usilovat o postup ve čtvrtek. Knicks útočí na první účast ve finále Východní konference od roku 2000.

Hvězdou úterního utkání byl Brunson, který trefil 18 z 35 střel a přidal i sedm asistencí. Josh Hart si připsal 18 bodů a 11 doskoků, 18 bodů dal také Alec Burks. Knicks kromě Juliuse Randlea a Bojana Bogdanoviče opět chyběli také pivot Mitchell Robinson nebo střelec O.G. Anunoby.

Pacers vedl Pascal Siakam s 22 body, 16 bodů nasbíral Myles Turner a 13 Tyrese Haliburton.

Denver sice v poločase nad Minnesotou vedl pouze o šest bodů, v tom druhém ale náskok natáhl až na 18 bodů. I když soupeř dotahoval, nakonec si Nuggets došli pro pohodlné vítězství. I díky Jokičovi, nedávno zvolenému nejužitečnějším hráčem sezony, který neztratil ani jediný míč.

"Prostě vystřel a tu chvíli si pořádně užij," prohlásil Jokič v pozápasovém rozhovoru k parádní akci a povedené střele přes Rudyho Goberta, kterou Nuggets několik minut před koncem definitivně zlomili nápor hostů. Domácí otočili sérii z 0:2 na 3:2 a mohou ve čtvrtek v Minneapolis slavit postup.

Jokičovi sekundoval s 18 body a 10 doskoky Aaron Gordon, po 16 bodech dali Jamal Murray a Kentavious Caldwell-Pope. Hosté spoléhali na Karla-Anthonyho Townse s 23 body. Po 18 bodech nasbírali Anthony Edwards, jenž měl i devět asistencí, a Gobert, který doskočil 11 míčů.