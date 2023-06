Livesport Daily #23: Jak těžké je dostat hráče do NBA, odpovídá Phillip Parun

Do basketbalové NBA nakouklo od rozdělení Československa pět českých hráčů. Jak těžké je dostat tuzemské basketbalisty do nejslavnější ligy na světě? Jak vypadají poslední dny před důležitým draftem? Jak přemýšlí jednotlivé kluby o výběru hráčů? A jaká je aktuální sportovní i finanční situace v NBA? To všechno jsme probrali s basketbalovým agentem Phillipem Parunem a jeho klientem Vítem Krejčím.

NBA se neustále zrychluje a vyžaduje po hráčích, aby dokázali zahrát prakticky na všech postech. Klíčovým basketbalovým atributem je pak v současnosti střelba z dálky. To si myslí renomovaný hráčský agent Phillip Parun, pod jeho křídly basketbalově vyrostli například Tomáš Satoranský nebo Vít Krejčí.

Letos nechybělo moc a při draftu NBA, který je na programu v noci ze čtvrtka na pátek, mohlo opět zaznít jméno českého hráče. "Do draftu jsme přihlásili Ondru Hanzlíka, který má za sebou první sezonu ve španělské ACB. Prosadil se do kádru Girony, ale potřebuje dál basketbalově růst. Týmy z NBA ho znají, sledují ho, ale potřebuje ještě zesílit, osvalit se. Když se mu povede příští ročník, může to výrazně zvýšit zájem o jeho osobu," říká Parun.

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jaké hráče současná NBA vyžaduje?

Kdo byl vzorem Víta Krejčího?

Co všechno obnáší poslední dny před draftem do NBA?

Jak se nejslavnější liga světa vypořádala s covidem?

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.