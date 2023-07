Stomilionové kontrakty čekají na šampiony NBA, upsat by se měli Middleton, Kuzma a Green

Trojnásobný účastník utkání hvězd Khris Middleton (31) se dohodl se svým dosavadním klubem Milwaukee na tříleté smlouvě, která mu přinese celkem 102 milionu dolarů. Stomilionové kontrakty uzavřou se svými nynějšími kluby i další dva šampioni NBA – Kyle Kuzma (28) z Washingtonu a Draymond Green (33) z Golden State. Informovala o tom stanice ESPN, volní hráči mohou začít oficiálně podepisovat smlouvy podle ligových pravidel až od 6. července.

Křídelník Middleton, který byl jedním z klíčových hráčů při zisku titulu v roce 2021, odehrál za Bucks už 10. sezonu, ale vstoupil do ní později po operaci zápěstí a pak i kvůli zranění kolena nastoupil jen do 33 zápasů s průměrem 15,1 bodu. V kariéře, kterou v NBA zahájil v Detroitu, odehrál olympijský šampion včetně play off 758 utkání, s průměry v základní části 17 bodů a ve vyřazovací fázi přes 20 bodů na zápas.

Další křídelní hráč Kuzma se dohodl s Wizards na čtyřleté smlouvě za 102 milionů dolarů. Minulá sezona byla jeho životní, poprvé ji odehrál s průměrem přes 20 bodů na zápas (21,2). V dresu Wizards to byl jeho druhý rok, v prvních čtyřech působil v Los Angeles Lakers, s kterými slavil titul v roce 2020. V lize Kuzma odehrál 406 zápasů s průměry 16,5 bodu a 6,4 doskoku, v play off přidal 27 startů.

Čtyřnásobný šampion NBA a dvojnásobný olympijský vítěz Green uzavře čtyřletý kontrakt s příjmem 100 milionů dolarů. Zkušený pivot všech dosavadních 11 sezon strávil v Golde State a spolu se Stephenem Currym a Klayem Thomasem patřil ke strůjcům zlaté éry vyšperkované tituly v letech 2015, 2017, 2018 a 2020. Nejlépe bránící hráč roku 2017 je čtyřnásobným účastníkem All Star Game, v lize odehrál 758 zápasů základní části s průměry 8,5 bodu, sedmi doskoků a 5,6 asistence, dalších 157 startů přidal v play off.