Věřím, že nějakou nabídku dostanu, říká Krejčí o NBA. Cítí, že na trhu má lepší pozici

Basketbalista Vít Krejčí (24) se připravuje na další sezonu a věří, že bude pokračovat v NBA. Rozehrávač, který odehrál druhou polovinu uplynulého ročníku zámořské ligy díky dvoucestnému kontraktu s Atlantou Hawks, cítí, že má lepší pozici na trhu než vloni. V rozhovoru pro web České basketbalové federace také řekl, že se vedle střelby zdokonaluje i v obranné hře.

"Určitě je to lepší než minulý rok, kdy jsem vlastně vůbec nehrál. Letos to bylo jistě lepší a aspoň trochu si věřím v tom, že nějakou nabídku dostanu," uvedl Krejčí.

Rodák ze Strakonic měl začít uplynulou sezonu v Minnesotě, ale i kvůli zranění se nevešel do sestavy. Před Vánoci nastoupil za Iowu v nižší G-League a poté podepsal dvoucestný kontrakt s Atlantou. Za ni odehrál 22 utkání, nasbíral průměr 24,6 minut, 6,1 bodu či 2,4 doskoku na zápas. V předchozí sezoně sehrál jen 5,7 minut s průměrem 1,2 bodu.

Zda bude Krejčí pokračovat v Atlantě, zatím neví. "Středa byla první den, kdy se smělo komunikovat s volnými hráči a až od prvního července se může podepisovat. Předpokládám, že začátkem července budu vědět víc," podotkl český reprezentant.

Vít Krejčí během návštěvy Livesportu. Livesport

Hned po sezoně se začal chystat na tu další. "Zůstal jsem ještě na měsíc v Atlantě, kde je jeden z nejlepších servisů pro hráče. Pak jsem letěl domů, chvíli jsem měl volno, stihnul jsem pobyt v Barceloně a teď jsem asi deset dní trénoval s trenérem z Oklahomy, se kterým už se připravuju řadu let. A koncem týdne zase odlítám," uvedl Krejčí.

Krejčí pracuje na svých dovednostech

Pátý český basketbalista, který se dostal do NBA, se snaží vylepšit stávající dovednosti. "Můj trenér sleduje všechny moje zápasy, ví, co se po mně v NBA bude chtít, takže hodně pracujeme na akcích, do kterých jsem se v minulé sezoně dostával a snažím se to zdokonalovat," řekl. Soustředí se i na hru v obraně. "Obrana je hlavně o rychlosti a síle a na obou těchto věcech se snažím pracovat," doplnil.

Na tréninku průměrně odstřílí kolem tří stovek tříbodobových pokusů. Chtěl by si držet střelecké procento mezi 40 a 43 procenty. Střelba by měla podle něj být v kombinaci s obranou klíčem k úspěchu. "Jo, myslím, že takoví hráči jsou v týmu potřeba, protože na hřišti není deset balonů, aby všichni měli dvacet střel na zápas. Jsou tak potřeba hráči, co nepotřebují moc střel, dokážou být efektivní a k tomu dobře brání," doplnil Krejčí.

Za Atlantu odehrál Krejčí 22 utkání. Profimedia

Sám má za sebou řadu dobrých zápasů, kdy například úspěšně bránil Jaysona Tatuma, který později pomohl Bostonu k triumfu v soutěži. "Těch highlightů bylo hodně. Měl jsem štěstí, že jsem mohl bránit spoustu skvělých hráčů včetně Tatuma. Na konci sezony jsem byl vždycky nasazovaný na nejlepšího hráče soupeře, což mi hodně dalo," dodal Krejčí.