Boston ve finále NBA vyhrál i na palubovce Dallasu a je krok od rekordního 18. titulu

Basketbalisté Bostonu porazili Dallas i ve třetím finále NBA a díky výhře 106:99 na hřišti soupeře se ujali v sérii vedení 3:0 na zápasy. Jedno vítězství tak Celtics dělí od 18. titulu, jenž by z nich udělal nejúspěšnější tým v historii soutěže. Dallas byl sice blízko tomu, aby v poslední čtvrtině otočil ztrátu 21 bodů, ale v koncovce byl Boston lepší.

Dlouho se zdálo, že i třetí finále bude pro Celtics snadnou záležitostí. Po vyrovnaném poločase se Bostonu povedlo ve třetí čtvrtině odskočit a po šňůře 20:5 vedené Jaylenem Brownem a Derrickem Whitem utekl na začátku poslední čtvrtiny už na 21 bodů. Jenže Dallas se odmítl vzdát a nadechl se k velké stíhací jízdě. Tři a půl minuty před koncem po šňůře Mavericks 22:2 byl rozdíl ve skóre znovu jediný bod.

Předtím se však Dallasu vyfauloval Luka Dončič a Boston ukázal v koncovce silnější nervy, když ho znovu zvedli velmi dobře hrající Brown s Whitem. Celtics tak odvrátili hrozbu největšího kolapsu ve finále od roku 1997, kdy právě Dallas v poslední čtvrtině druhého finále otočil patnáctibodovou ztrátu proti Miami.

"Byli jsme hodně blízko. Měli jsme dobrou šanci. Moc mě mrzí, že jsem pak nemohl být na hřišti," řekl Dončič, který do vyfaulování přispěl Dallasu 27 body. Nejlepším střelcem zápasu byl s 35 body jeho spoluhráč Kyrie Irving.

"Basketbal je hra bodových šňůr. Nikdy to nejde tak, jak si naplánujete. Hlavní je být odolný a být schopen odpovědět na šňůru soupeře. A to se nám dnes povedlo. Takové výhry jsou hodně cenné," řekl Jayson Tatum, který se pod výhru Bostonu podepsal 31 body. Brown dal 30 bodů a White 16.

Nikdy v historii NBA se nestalo, že by tým dokázal otočit sérii play off, ve které prohrával 0:3. Jen čtyři týmy si dokázaly vynutit alespoň sedmý zápas a jen jednou se to povedlo ve finále, a to New Yorku Knicks v roce 1951. "Prostě musíme přepsat historii. Musíme jít na hřiště a hrát tak, jako by na tom záležel náš život," řekl pivot Dallasu Dereck Lively.

Boston hraje druhé finále za poslední tři roky a celkově už třiadvacáté. Pouze Los Angeles Lakers byli ve finále častěji. Boston však pouze pět finálových sérií prohrál a má spolu s rivalem z Kalifornie shodně 17 titulů. Pokud tak Celtics dotáhnou sezonu k triumfu, budou nejúspěšnější týmem historie NBA. Naposledy uspěli v roce 2008, od té doby se na ně Lakers třemi vítězstvími dotáhli.