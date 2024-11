Jihočeský basketbalový zázrak? Písečtí Sršni nepotřebují cizince, i tak vládnou lize

Třicetitisícové jihočeské městečko Písek žije senzačním příběhem basketbalových Sršňů. Tým, který se prokousal do nejvyšší české soutěže poprvé teprve loni, nyní vede po 10 kolech tabulku NBL. Zatím padl jen v jediném utkání. Cesta je ale teprve na začátku. Možná právě nyní, v hale u nejstaršího kamenného mostu v Česku, se začíná psát důležitá kapitola jedné velké české sportovní pohádky.

Stařičká písecká hala se kvůli návštěvám nejlepších českých basketbalových týmů musela dát trochu do pucu. Na malé tribuně se v nové sezoně pokaždé tísní minimálně 700 diváků. Koneckonců, proč by nechodili. Basket, který Sršni hrají, je energický, dravý, přímočarý. Zatím až na jedinou výjimku, kterou byl zápas s ostřílenou Opavou (86:97), se vyhrává…

Při poslední triumfu nad Pardubicemi (76:75) hala málem spadla. Rozhodující trefu totiž zařídil power-forvard Jan Karlovský se zvukem klaksonu.

"Vlastně jsem tomu moc nevěřil, ale padlo to tam. Ten závěrečný koš mohl dát úplně kdokoliv. Jsme mladí a hladoví a tohle je snový začátek sezony. Ve městě je neskutečná euforie, fanoušci jsou úžasní a zaslouží si to," rozplýval se po "buzzer-beateru" 201 centimetrů vysoký dlouhán, který se do Písku přesunul ze severu Čech.

Sršni potvrdili, že se s nimi musí počítat a ukázali, že cesta, jakou se vydali, může být úspěšná. Začaly to reflektovat i sázkové kanceláře. Na vítězství loňského outsidera nad tradičně silnými Pardubicemi byl vypsán kurz 1,3 ku jedné!

Jan Karlovský Sršni Písek / Photomate

"Za mě je šílené, že jsme v utkání proti týmu se zhruba pětinásobným rozpočtem byli považováni za jasného favorita. Šílené se mi zdá i to, že se z naší stařičké a maličké haly dal realizovat přímý přenos České televize, který mimochodem vypadal velmi dobře. A je za mě šílené, že jsme se vrátili na první místo v NBL," glosoval ve zpravodaji médiím Miroslav Janovský, zakladatel píseckého basketbalového klubu.

Historie klubu opravdu není tak dlouhá, vlastně jen tři dekády a právě tento basketbalový fanatik stál u zrodu dnes úspěšného klubu: "Ve školním roce 1995/96 začínající učitel Janovský soustředil v jedné třídě talentované kluky a k trénování přemluvil bývalého basketbalistu a tatínka dvou kluků Dalibora Peška. A první basketbalové mužstvo Sršňů bylo na světě," potvrzuje klubová kronika.

Mládí a dva veteráni

O necelých 30 let později hraje Písek nejvyšší soutěž. Ba co víc, válcuje ji. Zatímco všechny zbývající týmy elitní české soutěže mají na soupisce minimálně jednoho cizince, ale zpravidla víc, v Písku nenajdete jediného. Prim hrají odchovanci klubu, kteří pomalu dorůstají do ideálního věku. V základní rotaci hráčů najdete sebevědomé basketbalisty ve věku 23-25 let, starší v kádru až na dvě výjimky nejsou.

Tou první je dnes devětadvacetiletý patriot Petr Šlechta, který ještě před pár lety tvrdil, že ho už nikdo nepřesvědčí, aby se vrátil do nejvyšší soutěže. Tehdy končil v Jindřichově Hradci, vrátil se domů, kde pomáhal s trénováním mladých nadějí a pracovně objížděl republiku, neboť ho začalo živit odvětví hospodářské úpravy lesů. "Hraju fakt jen pro radost, ale kdybychom postoupili, asi bych to přehodnotil," vyprávěl výjimečný střelec v roce 2019 pro iDnes.

Petr Šlechta po utkání v Opavě. Sršni Písek / Photomate

Ale protože loni přišla událost, díky které je teď týden co týden Písek na nohou, obul zase lesák Šlechta prvoligové boty. To si přece nemohl nechat ujít. Zároveň tým jeho zkušenosti a body potřeboval. A kdyby bylo nejhůř, je prý pořád připravený i jednačtyřicetiletý matador Pavel Englický, který se vrátil domů před sedmi lety a týmu zelenáčů pomáhal k postupu i v premiérové ligové sezoně. V té aktuální ale ještě na palubovce nebyl ani vteřinu.

Dravé mládí totiž přebírá zodpovědnost. Mezi koši válí Martin Svoboda, důležité role dostali Kevin Týml, který do Písku dorazil z Ostravy, také Matěj Burda, jenž naposledy působil v Pardubicích a i již zmíněný Jan Karlovský.

Porady u piva

A pak je tu kouč Jan Čech a jeho prodloužená ruka na palubovce – rozehrávač Vojtěch Sýkora. V jednom z rozhovorů mladík připustil, že s trenérem chodí vždy na jedno pivo a rozebírají nové prvky a trendy.

Mimochodem, právě Čecha loni vyhlásili nejlepším českým basketbalovým trenérem. "Mojí filozofií je rychlá, agresivní hra, celoplošná obrana nebo střídání obran, trojková střelba a práce s mladými hráči," vyprávěl písecký trenér po převzetí ceny. V Písku se může realizovat.

Trenér Jan Čech a Vojtěch Sýkora (10) Sršni Písek / Photomate

A Sýkora? Rozehrávač i křídlo, mozek hry, ale také výjimečný šachista a budoucí advokát. Ve pouhých 23 letech klíčová osobnost a zároveň kluk, který ještě část svého basketbalového dospívání strávil s dalším jihočeským patriotem Vítem Krejčím, dnes jediným Čechem v NBA. Ještě než jeho vrstevník právě z píseckého klubu vyrazil do španělské Zaragozy, zahráli si společně jako čtrnáctiletí kluci (a i s dalším členem současných Sršňů Štěpánem Borovkou) v roce 2015 už na Olympiádě dětí a mládeže.

I díky Krejčího cestě do nejlepší ligy světa mají písečtí basketbalisté motivaci dřít a nevzdávat se snů. Dalším tvrdým testem jejich odolnosti bude sobotní zápas v Nymburce, tedy na půdě účastníka Ligy mistrů a nejlepšího českého klubu posledních let. Euforie a pozitivní energie je ze sršního hnízda cítit na hony daleko. "Rozhodně tam nepojedeme jako předem poražení. Chceme vyhrát i v Nymburce, nebudu lhát," přiznal Karlovský.

Sobotní šlágr basketbalové Kooperativa NBL mezi Nymburkem a Sršni Písek začne v 15 hodin.