Nejchudší proti nejbohatším. Basketbalisté Jižního Súdánu vyzvou v duelu kontrastů Američany

Na jedné straně zástupci nejchudší země světa, na té opačné naopak vyslanci nejbohatší mocnosti. Na olympiádě v Paříži dnes v rámci basketbalového turnaje mužů dojde na bizarní a svým způsobem krutou konfrontaci – celek Jižního Súdánu vyzve americký Dream Team.

Země ve středu afrického kontinentu patří k nejmladším státům světa. Svou nezávislost si vybojovala ve vleklém ozbrojeném konfliktu v roce 2011, krátce poté začala občanská válka o moc. Všechno to přivedlo Jižní Súdán na mizinu, dvě třetiny jeho obyvatel žijí podle světových organizací pod hranicí chudoby. Musejí si na den vystačit se zhruba 50 korunami, v zemi je nejvyšší kojenecká úmrtnost na světě...

Naproti tomu v pořadí 10 nejbohatších lidí světa je osm Američanů. Největší hvězda zámořského ansámblu LeBron James je proti nim "chudák", nicméně předloni dosáhlo jeho jmění výše miliardy dolarů (zhruba 23,5 miliardy korun) a jako první sportovec v historii se tak účastní olympiády s majetkem v desetimístné hodnotě (v dolarech). S trochou nadsázky (nebo ne?) by si mohl koupit celý Jižní Súdán.

Podobná propast zeje mezi oběma stranami i co se týče historických úspěchů. Zatímco africký tým zažívá v Paříži pod pěti kruhy premiéru, jeho soupeř získal už 16krát zlato (z 20 olympijských turnajů). Jejich vzájemný duel v hale Pierre-Mauroy na předměstí Lille zkrátka není jen basketbalovým zápasem, ale daleko přesahuje hranice sportu.

Oba celky jsou si podobné jen tím, že se jejich hráči sejdou jen na pár týdnů v roce a snaží se vydolovat co nejlepší výsledek. Je to souboj mezi hvězdami NBA, které jsou zvyklé na moderní haly plné lidí, a výběrem země, jež nabízí jen jedno kryté hřiště. "Před rokem jsme trénovali venku na zaplaveném plácku a nad námi zlověstně kroužili orli," líčí americký trenér Súdánu Royal Ivey.

Ten přitom oba světy propojuje. Má za sebou 10letou kariéru v NBA, nyjí je asistentem kouče v Houstonu Rockets. A kdysi byl na Texaské univerzitě spoluhráčem hvězdy amerického týmu Kevina Duranta, oba zůstali kamarády. S týmem ušel strastiplnou cestu, než si společně mohli vybalit věci v olympijské vesnici. Na kontinentální kvalifikaci na hry se kompletní mužstvo nakazilo covidem, tudíž muselo turnaj vzdát.

Ze stejného důvodu však pak na následném mistrovství světa odřeklo účast Alžírsko, nahradil jej Súdán a vítězství nad Angolou jej poslalo do Paříže. Na ni se tým chystal v nedaleké Rwandě, která disponuje krásnou arénou. Posilovna, hala, další zázemí, na tyhle věci není v Jižním Súdánu vůbec místo. To všechno včetně letenek do Francie či kempu ve Španělsku si mohli Súdánci dovolit jen díky tomu, že jim všechno zaplatil nynější prezident jejich basketbalové federace Luol Deng, někdejší hvězda NBA.

Súdánci už v Paříži dokonce slavili výhru, když v úvodním zápase porazili Portoriko. "Můj život je jako film. Jsem pyšný, nic lepšího mě nemohlo potkat. Nikdo nevidí, jak jsme čekali sedm hodin v Čadu na letadlo," vykládá Ivey. K jeho svěřencům patří několik současných či bývalých hráčů NBA, kteří mají v Africe jen kořeny.

Carlick Jones se narodil v Ohiu a JT Thor, nynější člen sestavy Charlotte, v Omaze. Zvlášť pro ně bude duel proti rodné zemi pikantní. V přípravě s ním podlehl o jediný bod (100:101). Alespoň na palubovce by tak mezi oběma zeměmi nemusel být tak propastný rozdíl...