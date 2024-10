Berbr podal trestní oznámení na předsedu FAČR Fouska a místopředsedu Šidliáka

Předseda FAČR Petr Fousek a místopředseda Jiří Šidliák čelí trestnímu oznámení, které podal bývalý místopředseda Roman Berbr. Oba funkcionáři v prohlášení na webu FAČR uvedli, že o tom mají informace pouze z médií. O kauze dnes jako první napsal server inFotbal.cz. Podle iSport.cz zaslal Berbr 11. září oznámení na Městské státní zastupitelství v Praze, které vyhodnotilo podnět jako trestní oznámení.

Bývalý dlouholetý místopředseda FAČR Berbr, kterého soud v červnu uznal vinným ze zpronevěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu, podle médií podal trestní oznámení na Fouska se Šidliákem kvůli zpronevěře, přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku a zločinu zneužití postavení v obchodním styku. Kauza se může týkat marketingové smlouvy mezi STES, který je dceřinou společností FAČR, a společností Sport Invest Marketing.

"Trestní oznámení od člověka jako Roman Berbr by bylo vskutku bizarní. S následky jeho působení se fotbal potýká dodnes," reagoval Fousek. "Fotbalovou asociaci čekají příští rok volby do výkonného výboru a předvolební boj od některých skupin už běží naplno. Je vidět, že někteří lidé se stále nesmířili s tím, že český fotbal před třemi lety pokračování starých pořádků odmítl, a rádi by je vrátili," uvedl Fousek.

Oba vinu odmítají

Berbr mluvil o vině obou funkcionářů už na jaře během výslechů u soudu. Fousek i Šidliák to odmítli.

"Roman Berbr je nepravomocně odsouzený v kauze Šváb, před soudem stojí i kvůli další kauze Dezinfekce a společnost STES ho před časem zažalovala kvůli neoprávněnému vyplacení odměn v řádech milionů korun. Měl by se tak soustředit spíš na své kauzy," řekl Šidliák. "Vypořádáním nevýhodných smluv z doby minulého vedení včetně těch se společností Sport Invest se opakovaně zabýval a zabývá výkonný výbor FAČR i další orgány asociace. Neporušili jsme ani české zákony, ani předpisy FAČR, natož abychom cokoliv zpronevěřili," prohlásil místopředseda asociace.

Berbr byl v letech 2013 až 2020 místopředsedou FAČR a od roku 2011 do roku 2020 členem výkonného výboru FAČR. Do roku 2020 byl také šéfem Plzeňského krajského fotbalového svazu a působil v představenstvu STES. V červnu soud uznal Berbra vinným ze zpronevěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu. Vyměřil mu podmíněný tříletý trest s pětiletou zkušební lhůtou, dvoumilionový finanční trest a zákaz výkonu funkce statutárního orgánu v obchodní korporaci na dobu tří let. Verdikt není pravomocný.

Berbr byl obžalován s dalšími lidmi také za korupci při ovlivňování fotbalových zápasů. V tomto bodu byl osvobozen.