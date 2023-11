Návrat byl letos náročný, řekla Davidová. Před domácím MS si na sebe nechce plést bič

Biatlonistka Markéta Davidová (26) jde do nové sezony plně připravená, i přes odchod řady soupeřek očekává konkurenci stejně silnou jako dříve. Nechce se dostat pod tlak kvůli domácímu mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Novinářům řekla, že je zvědavá, jak se při víkendovém prvním dílu Světového poháru v Östersundu projeví pravidlo o zákazu vosků s fluorem.

"Musím říct, že letos mi návrat na sníh přišel těžší než normálně. I plán přípravy byl celkem těžký a do (testovacích) závodů jsem šla relativně unavená. Během těch čtrnácti dní jsme neměli žádné volno, na což jsem si nějak odvykla. Ale uvidíme. Všechno šlo podle plánů a co bylo třeba, to jsme udělali," uvedla Davidová.

Rodačka z Janova nad Nisou může ve Světovém poháru vylepšit deváté místo z minulého ročníku. Přestože kariéru ukončila řada jejích soupeřek jako Norky Marte Olsbuová Röiselandová, Tiril Eckhoffová, Němka Denise Herrmannová-Wicková či Francouzka Anais Chevalierová-Bouchetová, česká biatlonistka vidí konkurenci stále stejně silnou.

"Je vidět, že se to obměňuje. U chlapů mi přijde, že to tolik není. Myslím, že ale ve výsledku je to úplně jedno. Přijde zase někdo nový. Ono se to tak točí, že nemám strach, že by se tam někdo neobjevil," podotkla Davidová.

O zákazu vosků s fluorem

Mistryně světa z vytrvalostního závodu v Pokljuce 2021 je zvědavá, jak se do měření sil promítne zákaz používání vosků s fluorem. Při testovacích závodech v norském Sjusjöenu překvapila všechny dominance domácích reprezentantů.

"Se servisem jsme se na severu tolik nepotkali, protože tam měli hodně práce a hned po závodech zmizeli. Takže jsme zatím konzultace nebo informace o tom, jak to bude vypadat, nedostali. Doufám, že to bude, jak říkal Ondra (Rybář – sportovní ředitel), že jsme to nezaspali a že se na tom pracovalo," řekla Davidová.

Během krátké zastávky v Česku před sezonou stihla navštívit parkurové Prague Playoffs. Sama patří k milovnicím jezdectví, u koní tráví hodně volného času. "Bylo to moc hezké. Tím, jak bylo letos vyprodáno, byla atmosféra ještě o kus lepší. Je škoda, že to tady teď asi pár let nebude. Myslím, že se to tu docela uchytilo. Až mě udivuje, kolik lidí se na to přišlo podívat," líčila.

O MS v Novém Městě na Moravě

Vítězce malého křišťálového glóbu za vytrvalostní závody ze sezony 2021/22 začne nový ročník o víkendu v Östersundu. Nejprve jsou v plánu smíšené štafety a vytrvalostní závody, příští týden zde biatlonisté absolvují ještě štafety, sprinty a stíhací závody. "Mělo by tam být i minus dvanáct. Bojím se, že umrzneme. S tím ale člověk nic neudělá," podotkla.

Vrcholem sezony bude mistrovství světa v Novém Městě na Moravě od 7. do 18. února. Šampionát se vrátí do Česka po 11 letech. V roce 2013 Davidová sledovala závody z tribuny, nyní by měla být jednou z hlavních nadějí.

"Samozřejmě, je to doma, takže se chce každý předvést v co nejlepším světle. Myslím, že bychom si ale neměli na sebe plést bič a spíše to brát jako každé jiné mistrovství světa, kde chce člověk podat co nejlepší výkony," uvedla Davidová.