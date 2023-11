Čeští biatlonisté o víkendu odstartují novou sezonu, v únoru je čeká domácí MS

Biatlonistům odstartuje o víkendu Světovým pohárem v Östersundu nová sezona, jejímž vrcholem bude mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Čeští reprezentanti na dnešní tiskové konferenci uvedli, že na únorový světový šampionát na domácí půdě zatím nemyslí. Vedle tradiční opory Markéty Davidové (26) je zpět v týmu Michal Krčmář (32), který v létě prodělal infekci cytomegalovirem. Biatlonisté jsou zvědaví, jaké bude rozložení sil po zákazu používání fluoru ve voscích.

"Nemyslím, že domácím mistrovstvím světa se pro nás něco v přípravě měnilo. Světový šampionát máme každý rok. Tohle má sice nádech domácího prostředí, ale chceme to využít jako podporu, než abychom se tím stresovali," řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Domácí MS po 11 letech

Mistrovství světa ve zrekonstruované Vysočina Areně se uskuteční od 7. do 18. února. Světový šampionát se vrátí do Nového Města na Moravě po jedenácti letech. "Proinvestovali jsme 490 milionů korun včetně DPH. Budeme mít nejkompatibilnější areál na světě. Divácká kapacita se nezměnila, ale komfort pro závodníky a návštěvníky ano," uvedl šéf svazu Jiří Hamza. Oficiálně se bude areál otevírat na začátku ledna.

Sezona biatlonistům začne v sobotu v Östersundu závody smíšených štafet, o den později jsou v plánu vytrvalostní závody. Mužský tým tvoří Krčmář, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Adam Václavík a Jonáš Mareček. Ve výběru žen vedle Davidové figurují Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. "Před novou sezonou se cítím dobře. Na závody se těším a uvidíme, co se bude dít," podotkla Davidová.

Změna pravidel

V týmu chybí zraněný Tomáš Mikyska, který se zotavuje po operaci kolena. Přes léto měl potíže i Krčmář. "V tuhle chvíli jsem zdravý. Tělo funguje, jak má, to je největší výhra. Bál jsem se, že návrat bude komplikovanější a muselo by se improvizovat. Po návratu do přípravy vše běží, jak trenér naplánoval. Jak se ale bude vyvíjet sezona, pro mě teď není podstatná otázka," řekl Krčmář.

Biatlonisté se musí vypořádat se změnou pravidel a používáním vosků bez obsahu fluoru. V přípravných závodech v Sjusjöenu byli s běžeckými časy na úrovni Němců či Italů. Dominovali domácí Norové.

"Pravidlo je pro všechny stejné a každý na to musí reagovat. Ta informace tu nějaký pátek je. My už na tom také dva roky systematicky pracujeme. Je kolem toho spousta vývoje. Snad vytvoříme sportovcům co nejlepší podmínky, aby mohli prodat, co mají natrénováno. To hlavní nám ale ukážou závody, které přijdou," uvedl Rybář.

Biatlonisté dnes také představili novou vizuální identitu a hlavního partnera, kterým je společnost Tipsport. "S partnery jsme zvyklí pracovat na rodinné bázi, a proto vítáme Tipsport do rodiny. Jsme domluvení na dlouhodobé spolupráci, nejen na rok či dva. Doteď jsme měli sázkové kanceláře jako sponzory v rámci IBU zakázané. Teď už je ale máme povolené," řekl Hamza.