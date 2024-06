Biker Cink pojede na čtvrtou olympiádu, Holubovou čeká v Paříži premiéra

V cross country horských kol budou na olympijských hrách hájit české barvy Ondřej Cink (33) a Adéla Holubová (21), která si účast v Paříži zajistila vítězstvím v sobotním závodě Českého poháru v Bedřichově. Oba jsou v nominaci komise horských kol, která ji předloží ke schválení prezídiu Českého svazu cyklistiky. ČTK to potvrdil předseda komise MTB Josef Dlohoš.

Cink, který je nejlepším českým bikerem posledních let a bronzovým medailistou z mistrovství světa v roce 2015, měl nominaci jistou delší dobu. Na olympijských hrách se představí už počtvrté. V Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016 byl čtrnáctý, v Tokiu 2021 po defektu závod nedokončil.

Mezi ženami rozhodl pohárový závod v Bedřichově, který reprezentantka do 23 let Holubová vyhrála, zatímco další adeptka Jitka Čábelická po technických problémech do cíle nedojela. O olympijskou šanci bojovala rovněž mladá Patricie Srnská, která dojela v Jizerských horách devátá.

Nespokojená Čábelická

Den po závodě Čábelická obvinila cyklistický svaz z podrazu. Podle ní nedodržel nominační kritéria, která nastavil loni v listopadu. "Je zde jasně definované umístění, které je pro nominaci nutné splnit. Do dnešního dne jsem toto umístění splnila pouze já, a to dokonce dvakrát. Přesto několik dní před Bedřichovem přijde e-mail, kdy v podstatě nic neplatí a rozhodne jen Bedřichov," napsala na Instagramu čtyřiatřicetiletá bikerka, která startovala před třemi roky v Tokiu, kde obsadila 22. místo.

"Vás to pošle do kolen a ostatním to dává novou šanci. Vlastně zjistíte, že veškerá vaše snaha a úsilí za celé jaro, vlastně za celý olympijský cyklus, byla zbytečná," uvedla Čábelická. "I přes tenhle podraz jdete a v sobotu si stoupnete na start, i když víte, že po mnoha stránkách nejste stoprocentně v pohodě, a bohužel ani po zdravotní. A technický problém už byl jen tím posledním klackem. Čekám na finální rozhodnutí svazu a jejich správné posouzení splnění nominačních kritérií," napsala jezdkyně týmu GAPP Systém Kolofix. "Přes to všechno mnohé zklamu, nás se jen tak nezbavíte. Dál budeme hrát fair play."

V potaz se brala i přímá konfrontace jezdkyň

Podle Dlohoše se nominační kritéria nijak neměnila. Kromě stanovených umístění v závodech Světového poháru a na mistrovství Evropy se brala v potaz i přímá konfrontace jezdkyň, která vyzněla ve prospěch jednadvacetileté Holubové.

"Jitce Čábelické se ani jednou nepodařilo v přímé konfrontaci porazit své soupeřky. Svou roli v těchto závodech pak hrála i nezpochybnitelná výkonnostní převaha mladých závodnic," uvedl reprezentační trenér Viktor Zapletal s tím, že ve prospěch Holubové mluvilo i její postavení ve světové špičce v kategorii do 23 let.

Čábelická se Srnskou jsou náhradnicemi, stejně jako Jan Zatloukal pro olympijský závod mužů.