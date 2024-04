Livesport Daily #238: Začátky sjezdů na kole v Česku, to byl punk, vzpomíná Michal Maroši

Když se řekne česká cyklistika, asi si vybavíte jména jako Štybar, Kreuziger nebo třeba König. Pokud ale holdujete trochu adrenalinovější zábavě, velmi pravděpodobně zmíníte Michala Marošiho (45). Jednu z výrazných postav světového mountain biku, muže, který se věnuje disciplíně downhill, v níž je v Česku legendou. Třicet let se s těmi nejlepšími řítí z kopců na kole šílenou rychlostí a teď o tom natočil i film s názvem Ten, co slaví každý den. I o tomto dokumentu, ale hlavně o adrenalinu a dřině na kole bude dnešní podcast, jehož hostem je právě Michal Maroši. Příjemný poslech!

"Vybavuju si, když jsem poprvé stál na vrcholu kopce připravený sjet ho na kole. Byl to rok 1995, začátek sjezdových disciplín v Česku. Cítil jsem se hrozně, kolo, na kterém jsem seděl, nefungovalo, chrániče mi byly velké. Prostě nic nebylo optimální. Ale i tak to člověku dávalo exkluzivní pocit," vzpomíná Maroši na svoje začátky a vlastně i na začátky celé své sportovní disciplíny. "Nikdo do té doby nevěděl, o čem to je. Dnes už se hodně tlačí na kvalitní techniku, tenkrát to bylo úplně jiné, docházelo k většímu množství pádů. Teď už je to ve srovnání s tím jako závody Formule 1," dodává Maroši s úsměvem.

"Samozřejmě jsem mnohokrát spadl, dvakrát jsem třeba nedokončil závod v Utahu na skalách, kde jsem spadl i z deseti metrů. Naštěstí jsem vždycky po takových pádech odešel po svém. Nějaká extrémně zásadní zranění se mi vyhnula, ale samozřejmě zlomenin jsem měl spoustu, to ani nespočítám. Od chvíle, co se mi narodily děti, už jsem se pak snažil eliminovat to, abych nechodil za svoje možnosti," vysvětluje Maroši.

"Ta doba devadesátek, kdy to v Česku začínalo, ta je nepřekonatelná a už se nikdy nevrátí," zamýšlí se nostalgicky Maroši. "Měli jsme z toho čistou radost, dnes už je to víc drill. Ale tak to prostě je, dnes je všechno dál, doba si to žádá. Každopádně jsem rád, že jsem zažil ty začátky, jsem vděčný, že jsem si celým vývojem toho sportu prošel od prvopočátků," dodává Maroši, který brzy svým fanouškům představí vlastní dokument s názvem "Ten, co slaví každý den".

Livesport Daily #238: Začátky sjezdů na kole v Česku, to byl punk, vzpomíná Michal Maroši

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme mluvili také:

O závislosti na adrenalinu a jak ji řešit po kariéře.

O lásce Čechů k horským kolům.

O sjíždění zamrzlé sjezdovky ve Špindlu na kole.

