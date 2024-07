Bikerka Neffová v Paříži nebude obhajovat olympijské zlato, trápí ji dýchací problémy

Švýcarská hvězda Jolanda Neffová (31) nebude na olympijských hrách v Paříži obhajovat zlatou medaili v cross country horských kol. Čtyřnásobná mistryně Evropy a trojnásobná vítězka Světového poháru má dlouhodobé potíže s dýcháním. Ze zdravotních důvodů bude na hrách chybět také její krajanka Marlen Reusserová (32), která před třemi roky v Tokiu získala stříbro v silniční časovce. O jejich neúčasti v pondělí informoval švýcarský cyklistický svaz.

Neffová se už několik let potýká s dýchacími problémy a domnívá se, že to může souviset s opakovanými nákazami covidem-19. "Jakmile jde do tuhého, organismus se zahltí a nemůžu dýchat," řekla zkušená bikerka koncem května švýcarské televizi. "Na technických úsecích mohu něco najet a pak si ve stoupáních musím držet vlastní tempo. To chce hodně trpělivosti a je to velmi frustrující. V Novém Městě na Moravě se brzo jelo hodně rychle, že jsem se úplně zavařila. Nemohla jsem vůbec dýchat," zmínila závod Světového poháru na Vysočině, kde obsadila koncem května až 46. místo.

"Mám tyhle problémy už čtyři roky. Nevím, čím to je. Měla jsem třikrát koronavirus a nevím, jestli po něm nemám plíce nějak poškozené. Od roku 2016 mám také silnou sennou rýmu," uvedla Neffová. Na olympiádě v této situaci startovat nechce. "Nemusím jet na olympiádu, abych tam byla poslední. Jela bych, jen kdybych na to měla," dodala.