Vyšší věk a nezdravá minulost. Tyson zápasem s Paulem riskuje život, varuje lékař

Mike Tyson se utká s o více než 30 let mladším Jakem Paulem.

Jake Paul (27) vs. Mike Tyson (58). Máloco v současnosti rezonuje scénou bojových sportů více než nadcházející střet dvou mužů rozdílných generací a světů. Ten druhý, bývalý šampion těžké váhy, se mezi provazy postaví po téměř 20 letech. Značná část veřejnosti stále považuje bývalého držitele tří velkých titulů za favorita, ale slevuje s ohledem na jeho vyšší věk i kontroverzní minulost. Kombinace těchto dvou aspektů by podle odborníka mohla vést k nechtěné tragédii.

Desítky duelů v ringu se chtě nechtě podepíšou na zdraví každého bojovníka, jakmile pověsí rukavice na hřebík. Varovný prst před možným nebezpečím zdvihá renomovaný zámořský lékař Stephen Hughes. "Boxer se může z knockoutu snadno zotavit, ale v některých případech jsou následky zničující. Existuje riziko vzniku subdurálního hematomu. Tento stav je způsoben protržením přemosťujících žil mezi mozkem a cévami v mozkových blanách," vysvětluje v rozhovoru pro The Conversation.

"Krvácení z těchto roztržených žil má za následek nahromadění krve, která tlačí na mozek, což vede ke zmatenosti, ztrátě vědomí, neurologickému postižení a v některých případech dokonce ke smrti," vyjmenovává možné následky a přidává konkrétní příklad – jeden z jeho pacientů se musel po boji smířit s trvalými následky nejen fyzického postižení, ztráty kognitivních funkcí, ale i stejně těžké deprese.

To jsou nástrahy, které s sebou tento kontaktní sport zkrátka přináší. Železný Mike však vstoupí mezi provazy až v 58 letech, což je samo o sobě riskantní. Další negativní body přináší Američanova nezdravá minulost. "U starších lidí má mozek tendenci ztrácet na objemu. To prodlužuje přemostění žil a činí je náchylnějšími k prasknutí. Je známo, že alkoholismus urychluje zmenšování mozku. Tyson to má jako rizikový faktor ze své minulosti," připomíná vedoucí lektor medicíny z univerzity v Chelmsfordu.

Tělo newyorského rodáka už na mnoho aspektů reaguje výrazně jinak, než když si užíval záři reflektorů. "Ve středním věku se zvyšuje pravděpodobnost srdečních příhod, jako jsou arytmie, angina pectoris a infarkt myokardu. Udržování kondice chrání před kardiovaskulárními chorobami a cvičební režim mu velmi prospěje. Ale pokušení přehánět to v posilovně tu stále je," varuje lektor medicíny z Anglia Ruskin University v Chelmsfordu.

Právě přetrvávající výborná kondice, rychlost nebo výbušnost jsou věci, za které si boxerský veterán stále zaslouží obdiv. Problémem je však opět minulost spojená s narkotiky. "Extrémní cvičení může vést k srdeční fibróze, která časem může vyústit v srdeční selhání nebo někdy i náhlou smrt. Zúžené srdeční tepny jsou běžné i u zdánlivě zdravých lidí. Stejně jako pravidelné cvičení toto riziko snižuje, závislost na kokainu ho výrazně zvyšuje. O Tysonovi je známo, že tuto drogu v minulosti užíval," uzavírá Stephen Hughes.

Mike Tyson se měl s o 30 let mladším soupeřem původně utkat 20. července, kvůli zanícenému vředu byl však nucen konfrontaci odložit. Potíže ho postihly koncem května, poté byl letecky přepraven z Miami do Los Angeles. Krátce před odletem způsobil na palubě letadla značný rozruch, když zbil muže, jenž ho údajně obtěžoval. I tento moment přispěl k tomu, že mnozí začali pochybovat o rozhodnutí legendy podstoupit výzvu proti soupeři ze sféry celebrit.