Tyson si na návrat do ringu počká, červencový zápas s Paulem musel odložit kvůli zdraví

Návrat legendárního amerického boxera Mika Tysona (57) do ringu se odkládá. Důvodem je zhoršený zdravotní stav bývalého šampiona těžké váhy, který se v nejbližších týdnech nemůže adekvátně připravovat kvůli žaludečnímu vředu.

Tysonův duel s boxerem, hercem a influencerem Jakem Paulem se měl uskutečnit 20. července v Texasu, ale pořadatelé jej museli odložit. Bývalému šampionovi těžké váhy se totiž během letu z Miami do Los Angeles udělalo nevolno. Ještě na palubě letadla potřeboval lékařské ošetření, stěžoval na nevolnost a závratě.

Výsledky prvotních vyšetření nebyly špatné, ale Tyson nebude moci v nejbližší době trénovat. Gastroenterologové totiž později odhalili, že za nevolností a závratěmi pravděpodobně stojí žaludeční vřed. "Pokud je to vřed, musíte to respektovat. Nemůžete s ním intenzivně trénovat," řekl Tysonův lékař Lawrence Kosinski pro USA Today.

Pokud by Tyson v přípravě pokračoval, mohl by skončit na chirurgickém sále. Proto mu byla doporučena pauza, která by mohla trvat čtyři až šest týdnů. "V příštích několika týdnech se mu doporučuje pouze lehký trénink. Mike i Jake se shodli, že je to jediný spravedlivý způsob, aby oba sportovci měli stejný čas na přípravu na důležitý zápas a mohli soutěžit na nejvyšší úrovni," uvedli organizátoři v prohlášení.

Jeden z nejlepších boxerů historie doufá v brzký návrat do plného tréninku. "Můj lékař mi bohužel doporučil, abych si chvíli odpočinul a zotavil se. Ale moje tělo je celkově v lepší kondici než v 90. letech. Brzy se vrátím ke svému tréninkovému plánu," prohlásil Tyson, který věří, že se boxerský svět dočká mezigeneračního zápasu už v blízké budoucnosti. "Jaku, možná jsi dostal nějaký čas k dboru, ale stejně tě nakonec porazím," vzkázal Paulovi.