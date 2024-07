Bývalá světová jednička se loučí, Kerberová ukončí po OH v Paříži tenisovou kariéru

Bývalá světová jednička Angelique Kerberová ukončí po olympijských hrách v Paříži tenisovou kariéru. Šestatřicetiletá hráčka, jež je s třemi grandslamovými tituly nejúspěšnější německou tenistkou po fenomenální Steffi Grafové, to krátce před losem olympijského turnaje oznámila na instagramu.

"Než olympiáda začne, můžu už říct, že na Paříž 2024 nikdy nezapomenu, protože to bude můj poslední profesionální turnaj v roli tenistky," napsala Kerberová. "A ačkoli to je pravděpodobně správné rozhodnutí, necítím to tak. Jednoduše proto, že miluju sport z celého svého srdce a jsem vděčná za vzpomínky a možnosti, které mi dal."

Kerberová se před 17 měsíci stala poprvé matkou a po návratu krátce před koncem minulého roku se už ke svým předchozím úspěchům nepřiblížila. Na všech třech letošních grandslamech Australian Open, Roland Garros a Wimbledonu vypadla hned v prvním kole.

V roce 2016 dcera polských rodičů získala tituly v Austrálii a na US Open, vybojovala stříbro na olympijských hrách v Riu de Janeiro a stala se světovou jedničkou. V čele pořadí WTA byla celkem 34 týdnů. V roce 2018 vyhrála Wimbledon. Celkově má Kerberová ve sbírce z profesionálního okruhu 14 trofejí.