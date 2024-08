Cariniová dostane po kontroverzní porážce odměnu od IBA. Milionovou částku nehodlá přijmout

Mezinárodní boxerská asociace (IBA) oznámila, že vyplatí Italce Angele Cariniové (25), která na olympijských hrách v Paříži vzdala po 46 sekundách zápas s Alžířankou Imán Chalífovou (25), prémii 50.000 dolarů (1,2 milionu korun). Poloviční částkou se rozhodla odměnit i jejího trenéra a národní federaci. Informovala o tom agentura Reuters. Italský svaz (FPI) ale v dnešním prohlášení uvedl, že peníze od IBA přijmout nehodlá.

Italský svaz, který letos z IBA vystoupil a stejně jako řada dalších včetně českého se připojil k nově založené World Boxing Association, rázně odmítl, že by přijetí jakékoliv finanční odměny přicházelo v úvahu. O tom, jaký přístup zvolí Cariniová, se svaz v prohlášení nezmínil. Podle zdrojů italské agentury ANSA ale ani boxerka nepomýšlí na to, že by prémie od IBA přijala.

Chalífová byla stejně jako další účastnice olympijského turnaje Lin Jü-tching z Tchaj-wanu diskvalifikována z loňského mistrovství světa, protože nesplnily pravidla boxerské asociace, která neumožňují sportovkyním s mužskými XY chromozomy soutěžit se ženami. Olympijský turnaj však organizuje MOV, který loni IBA kvůli kontroverzím s jejím řízením a financováním z olympijského hnutí vyloučil. Podle regulí MOV obě boxerky na olympijských hrách startovat smějí.

"Nechápu, proč zabili ženský box," uvedl kontroverzní šéf IBA Rus Umar Kremljov v prohlášení. "V ringu by kvůli bezpečnosti měli bojovat pouze způsobilí sportovci. Nemohl jsem se dívat na její slzy."

Cariniová se soupeřce omluvila

Cariniová schytala od Chalífové ve čtvrtečním osmifinále váhy do 66 kg několik tvrdých ran a poté se rozhodla v utkání nepokračovat. V rozhovoru pro Gazettu dello Sport později uvedla, že nechtěla vyvolat tak vzrušenou debatu a Alžířance se omluvila.

"Všechny ty spory mě mrzely a také mi bylo líto soupeřky. Nemohla za to. Stejně jako já tu byla jen proto, aby boxovala," řekla. "Nebyl to úmysl, omlouvám se jí i všem ostatním. Byla jsem naštvaná, protože olympiáda byla najednou pryč. Nic proti ní nemám. Naopak, kdybych ji náhodou znovu potkala, objala bych ji," prohlásila Cariniová.

Chalífovou, která má stříbro z předloňského mistrovství světa a startovala už na minulé olympiádě v Tokiu, čeká ve čtvrtfinále souboj s Maďarkou Lucou Hámoriovou. Také dvojnásobná světová šampionka Lin Jü-tching je mezi nejlepší osmičkou v kategorii do 57 kg.

MOV uvedl, že loňské rozhodnutí IBA o diskvalifikaci boxerek bylo svévolné a je hlavní příčinou rozruchu, kvůli němuž se k případu vyjádřily i celebrity jako spisovatelka J. K. Rowlingová či miliardář Elon Musk. Oba start boxerek v Paříži kritizovali. MOV konstatoval, že pravidla o způsobilosti k účasti v turnaji vycházejí z her v Tokiu v roce 2021 a nelze je během soutěže měnit.