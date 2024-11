Čeho se dotkne, promění ve zlato. Získá kontroverzní Paul také respekt boxerů?

YouTuber, tvůrce obsahu, podnikatel, samozvaná tvář boxu – vlastním jménem Jake Paul (27). Během svého raketového vzestupu ke slávě a bohatství se Američan stal mistrem velkolepých nápadů ve všech sférách. Naposledy se proslavil jako přemožitel ikonického Mikea Tysona (58).

Boxer z Clevelandu, který v pátečním osmikolovém zápase vysílaném na Netflixu porazil veterána těžké váhy Tysona, proměnil svou slávu internetové celebrity v lukrativní kariéru v bojových sportech. Paul, jehož čisté jmění se podle webu Celebrity Net Worth odhaduje na 80 milionů dolarů, se poprvé proslavil v roce 2013, kdy zveřejnil krátká videa na dnes již neexistující stránce Vine a získal miliony sledujících a miliardy zhlédnutí.

Svůj talent pro tvorbu virálního obsahu pak v roce 2014 přenesl na platformu YouTube a spustil vlastní kanál, který proslul kontroverzí, vtipy a hip-hopem. O rok později pronikl do televize a podepsal smlouvu s Disney Channel v teenagerském seriálu "Bizaardvark".

Tato spolupráce skončila v roce 2017 v souvislosti s rostoucí pozorností médií k některým Paulovým kouskům na YouTube. Šlo například o zapálení nábytku v prázdném bazénu v jeho luxusním domě v Los Angeles.

Paul si však získal širší pozornost, když se začal věnovat boxu celebrit, což byl trend, který začal šířit jeho starší bratr Logan. Ten se v roce 2018 v Manchesteru utkal v placeném amatérském zápase s anglickým influencerem jménem KSI. Ačkoli se mu mainstreamový svět boxu vysmíval, zápas si získal pozornost sponzorů a prodalo se přibližně 1,3 milionu placených vstupenek.

O dva roky později Jake debutoval jako profesionál v souboji s anglickým youtuberem AnEsonGibem. V následujících letech Paul pokračoval ve sporadických zápasech a po loňské prohře s Britem Tommym Furym si vysloužil kritiku boxerských odborníků.

K jeho úspěchu přispěly miliony příznivců, které má díky sociálním sítím a které zaručují sledovanost akcí, jichž se účastní. To ho činí atraktivním pro promotéry.

"Je v pozici, do které se většina mladých boxerů nikdy nedostane. Sledují ho statisíce až miliony lidí. Když máte prvních pět až deset zápasů, nemáte nikoho na stadionu, nemáte takové publikum. Myslím, že to je to hlavní – je to nováček, kterého si všimli profesionálové," řekl bývalý mistr světa ve welterové váze Shawn Porter, který nyní pracuje jako televizní analytik.

Paulův drzý styl se však nelíbí každému. Tiskové konference propagující zápas s Tysonem v Texasu byly vždy prošpikovány nadávkami. V úterý na otevřeném tréninku se Jake dokonce objevil v bizarní čelence ve tvaru kohouta.

"Jake Paul je divný, ale líbí se mi, co dělá pro box. Dává do toho práci, není hrozný. Ale bude to hezký den, až ho někdo zraní," řekl v rozhovoru v roce 2022 britský promotér Eddie Hearn. Tyson mladého boxera nezranil a odešel s prohrou 0:3 na body.