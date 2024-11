Livesport Daily #390: Tyson je bojovník, ale proti Paulovi mu nedávám moc šancí, říká Janča

V noci z pátku na sobotu čeká boxerský svět dlouho vyhlížený souboj. Nebude to bitva těch nejlepších a rozhodně nepůjde o sportovně nejdůležitější zápas historie, ba ani tohoto roku nebo měsíce. Přesto se na něj s velkými očekáváními budou dívat statisíce lidí. Do ringu se totiž proti sobě postaví legendární Mike Tyson (58) a proti němu Jake Paul (27), boxer a jeden z největších youtubových influencerů světa. To všechno v přímém přenosu Netflixu. Ať už se plánujete dívat anebo ne, v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily si můžete poslechnout všechno důležité o tomhle zápase. Probereme to s Tomášem Jančou, expertem na box a na sportovní marketing.

"Box je sport mladých mužů a ať jde o kohokoliv, v osmapadesáti není úplně vhodné, aby byl člověk v ringu. Zápas půjde podle upravených pravidel, větší rukavice, dvouminutová kola. To Tysonovi může pomoct, ale přeci jen si myslím, že už zdaleka nebude mít takovou dynamiku jako v mládí a to se prostě projeví," netají se Janča tím, že podle něj bude mít Paul navrch.

Jak se vlastně na plánovaný souboj dívá? Je to ještě sport, nebo jde už hlavně o show? "Sport to je, je to oficiálně licencovaný zápas, který se oběma zapíše do jejich záznamů. Ale čistě sportovním pohledem je to prostě nesmysl. Uvědomme si, že Tyson naposledy vyhrál před jednadvaceti lety, když bylo Paulovi sedm let. Samozřejmě je to pořád skvělý boxer, ale zub času na něm je vidět. Je to prostě showbusiness, totální entertainment, oba mají miliony followerů. Takže to zapadá do příběhu toho, kam se dnes ubírá mediální svět. Ale čistě sportovně to moc smysl nedává," dodává Janča.

Celý zápas bude živě streamovat Netflix, pro který půjde o další výrazné vkročení do světa sportu. "Naposledy skončila velkým zklamáním z hlediska diváckého zájmu tenisová exhibice mezi Alcarazem a Nadalem. Ani další sportovní experimenty moc neuspěly. Netflix zkouší nové cesty, nechce kupovat drahá práva. Každopádně pokud tenhle zápas uspěje, může otevřít cestu pro další sport na Netflixu. Spousta lidí se na to může dívat jako na zajímavý pokus," přemítá v podcastu Tomáš Janča.

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jaký je zájem o vstupenky na zápas?

Nemůže být výsledek předem domluvený?

Nekazí podobná akce reputaci boxu?

