Češky a Češi na kurtech, středa 25. září: Menšík do akce v Pekingu, Svrčina začne na challengeru

Řek, nebo Nor? Zafeiris otevřeně o nové reprezentaci, Slavii i důvodu, proč odmítl Barcelonu

Nová aréna v Jihlavě se dostala do druhé poloviny, stavbaři osazují konstrukci střechy

Tennis Tracker: Menšík zvládl vstup do kvalifikace v Pekingu, Lehečka zná soupeře pro první kolo