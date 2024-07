Češky a Češi na olympiádě, středa 31. července: Miculyčová a Satková zabojují o medaili

Čekání na první olympijskou medaili české výpravy v Paříži by ve středu mohla ukončit vodní slalomářka Gabriela Satková, která vyhrála úterní kvalifikaci. Předstihla i největší favoritku Australanku Jessicu Foxovou, která obhajuje titul z Tokia a po nedělním triumfu na kajaku by ráda slavila olympijský double. Ještě před Satkovou však půjde do boje Dvojnásobná mistryně Evropy Iveta Miculyčová, která zabojuje o medaili v cyklistické disciplíně freestyle BMX.

Triatlon

08:00: Ženy: Kuříková

Sportovní střelba

09:00: Třípolohová malorážka muži - kvalifikace: Přívratský, Nymburský

Plážový volejbal

09:00: Muži - skupina: Perušič, Schweiner - Hörl, Horst

11:00: Ženy - skupina: Hermannová, Štochlová - Müllerová, Tillmannová

Judo

10:00: Do 90 kg muži - 1. kolo: Klammert - Ngayap Hambou

Veslování

10:54: Semifinále - dvojka bez kormidelnice ženy: Flamíková, Novotníková

11:14: Semifinále - dvojskif lehkých vah muži: Vraštil, Šimánek

Plavání

11:00: Rozplavby - 200 m prsa ženy: Horská

Jachting

12:15: 49erFX ženy - 10.-12. jízda: Burska, Tkadlecová

16:48: Windsurfing ženy - 11.-15. jízda: Švíková

Cyklistika

13:10: BMX freestyle ženy – finále: Miculyčová

Tenis

13:30: Dvouhra ženy - čtvrtfinále: Krejčíková - Schmiedlová

13:30: Čtyřhra muži - čtvrtfinále: Macháč/Pavlásek - Krawietz/Pütz

14:30: Čtyřhra ženy - 2. kolo: Muchová/Nosková - Gauffová/Pegulaová

16:30: Čtyřhra ženy - 2. kolo: Krejčíková/Siniaková - Aojamaová/Šibaharaová

19:00: Mix - čtvrtfinále: Siniaková/Macháč - Šibaharaová/Nišikori

Badminton

14:50: Dvouhra ženy - skupina: Švábíková - Tunjungová

Lukostřelba

15:02: Ženy - 1. kolo: Horáčková - Abdusattorovová a 2. kolo

Vodní slalom

15:30: C1 ženy - semifinále: Satková

17:25: C1 ženy - finále