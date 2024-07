OH v Paříži, den pátý: Ledecká vyrovnala Čáslavskou. Tři české debly i mix postoupily

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodní čtyři dny, během nichž reprezentanti USA dosáhli už na 26 cenných kovů. A zatímco Slováci slavili zásluhou bronzového vodního slalomáře Mateje Beňuše, česká výprava na umístění na stupních vítězů zatím stále čeká. Přijde to ve středu? Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

Gabriela Satková sice ovládla úterní kvalifikaci i středeční semifinále, ve finále kanoistek však skončila daleko za stupněmi vítězů a česká výprava je na OH dál bez medaile. Ve středu se naopak dařilo tenisovým deblům, postup do semifinále slaví Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem a do čtvrtfinále překvapivě i Karolína Muchová s Lindou Noskovou, které vyřadily nasazené jedničky. Večer na ně navázaly obhájkyně zlata Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou a boje o medaile si zajistili i Macháč se Siniakovou v mixu.

Kompletní český program

Zprávy

23:53 – Medailovému pořadí zemí vévodí po pěti dnech díky devíti zlatým Čína, za ní je domácí Francie a na třetím místě Japonsko. Nejvíc cenných kovů (30) získaly Spojené státy, ale kvůli tomu, že mají "jen" pět zlatých, jim patří až sedmá příčka.

Medailové pořadí zemí. Livesport

23:37 – Fotbalistky Kanady navzdory odpočtu šesti bodů za špionáž soupeřek pomocí dronu postoupily do čtvrtfinále olympijského turnaje. Obhájkyně zlata z Tokia vyhrály ve skupině A také třetí zápas a nulu bodů na kontě vymazaly středečním vítězstvím 1:0 nad Kolumbií.

22:52 – Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč budou pro Česko bojovat o medaile ve smíšené čtyřhře. Bývalí partneři porazili v pařížském čtvrtfinále 7:5, 6:2 Enu Šibaharaovou a Keie Nišikoriho z Japonska a zajistili si souboj minimálně o bronz. V semifinále budou čelit kanadské dvojici Gabriela Dabrowská, Félix Auger-Aliassime.

22:50 – Souboj o titul nejrychlejšího plavce planety vyhrál na olympijských hrách v Paříži Číňan Pchan Čan-le, jenž na kraulové stovce vylepšil světový rekord na 46,40. Pchan Čan-le, kterému bude v neděli 20 let, je na 100 metrů volný způsob úřadujícím mistrem světa. Svůj světový rekord posunul v pařížském bazénu o čtyři desetiny a zvítězil s více než vteřinovým náskokem před Australanem Kylem Chalmersem, který byl druhý i v Tokiu.

22:41 – Francouzský plavec Léon Marchand vyhrál dvě hodiny po motýlkářském finále další disciplínu, ovládl i 200 m prsa a v Paříži získal třetí zlato.

Výsledky finále 200 metrů prsa. Livesport

22:39 – Nizozemská běžkyně Sifan Hassanová se v Paříži pokusí zopakovat zlatý hattrick Emila Zátopka z her v Helsinkách 1952, ale na rozdíl od původních plánů vynechá závod na 1500 metrů. Její i tak náročný program bude podle agentury Reuters zahrnovat 5000 a 10.000 metrů a maraton. Zátopek dokázal tyto tři vytrvalostní závody vyhrát na jedněch hrách jako jediný v historii.

22:19 – Plavkyně Kristýna Horská obsadila v Paříži 15. místo v závodu na 200 metrů prsa. Na této trati je mistryní Evropy, do čtvrtečního olympijského finále se ale nedostala. Vylepšila nicméně 19. příčku z předchozích her a posunula i svůj nejlepší individuální výsledek na OH, kterým dosud byla 16. pozice z krátké polohovky v Tokiu.

21:50 – Badmintonista Jan Louda obsadil v základní skupině na OH druhé místo. Teoretické naděje na postup utnul ve zbylém utkání výhrou favorit Loh Kean Yewa.

21:35 – Americká plavkyně Katie Ledecká má ve 27 letech sedmé individuální a celkově osmé olympijské zlato. V Paříži suverénně vyhrála patnáctistovku volným způsobem a v disciplíně, kterou na MS poprvé ovládla už před 11 lety, obhájila prvenství z Tokia. Ve finále vedla od prvních metrů a druhou Francouzku Anastasiiu Kirpichnikovovou za sebou nakonec nechala o více než 10 sekund. Vítězný čas 15:30,02 je novým olympijským rekordem. Osmou zlatou medailí se Ledecká vyrovnala nejúspěšnější olympijské plavkyni všech dob Američance Jenny Thompsonové. Celkem má z OH už 12 cenných kovů, sedmým individuálním zlatem z OH se zařadila po bok legendárního amerického sprintera Carla Lewise nebo české gymnastky Věry Čáslovské.

21:27 – Korejští šavlisté obhájili na olympijských hrách v Paříži týmový titul z Tokia. Ve finále porazili Maďary se sesazeným trojnásobným šampionem Áronem Szilágyim 45:41. Bronz získali Francouzi po výhře nad Íránem, domácí výprava získala v osmé šermířské disciplíně šestou medaili a první bronzovou po zlatu a čtyřech stříbrech.

21:17 – Francouzští házenkáři jsou při obhajobě zlatých medailí na domácích hrách po třech zápasech stále bez vítězství. Proti Egyptu získal tým kolem loučící se hvězdy Nikoly Karabatice díky gólu v poslední sekundě alespoň první bod za remízu 26:26, v šestičlenné základní skupině B ale zůstává na nepostupové pozici.

21:14 – Volejbalové šampionky z Tokia Američanky i ve druhém zápase olympijského turnaje odehrály pětisetovou bitvu, tentokrát s vítězným koncem. Po těsné porážce s Čínou málem promarnily vedení 2:0 proti mistryním světa ze Srbska, které udolaly až poměrem 17:15 v rozhodujícím dějství. Srbky vedou skupinu A se čtyřmi body, tým USA má o jeden méně, ale Čína a Francie se ve druhém kole představí až ve čtvrtek.

20:56 – Rafael Nadal a Carlos Alcaraz dohráli v čtyřhře ve čtvrtfinále, americkému páru Austin Krajicek, Rajeev Ram podlehli 2:6, 4:6.

20:48 – Francouzský plavec Léon Marchand získal na olympijských hrách v Paříži druhé zlato. Ve finále na 200 metrů motýlek se v závěru nezadržitelně přehnal kolem vedoucího Kristófa Miláka a za frenetického jásotu publika v La Défense Areně porazil maďarského obhájce prvenství o 54 setin.

20:40 – Zlato z kraulařské stovky získala v Paříži světová rekordmanka Sarah Sjöströmová ze Švédska, čtrnáctinásobná mistryně světa má z OH pátou medaili.

20:24 – Gymnastický víceboj na olympijských hrách v Paříži vyhrál Šinnosuke Oka a získal pro Japonsko čtvrté zlato v této soutěži za sebou. Dvacetiletý debutant na velké světové seniorské akci navíc v Bercy Areně navázal na pondělní triumf s družstvem.

20:12 – Srbští basketbalisté deklasovali Portoriko 107:66 a po úvodní porážce od USA se dočkali na turnaji první výhry. V Lille potvrdili vicemistři světa roli favorita po týmovém výkonu, k drtivé výhře přispělo sedm hráčů dvouciferným bodovým příspěvkem. Hvězdný Nikola Jokič se na jedinou asistenci přiblížil k zisku triple double, a to odehrál jen 23 minut.

20:10 – Španělské mistryně světa prošly bez zaváhání základní skupinou olympijského turnaje fotbalistek. Už s jistotou postupu do čtvrtfinále porazily ve třetím zápase pod pěti kruhy 2:0 Brazílii. Jihoameričanky navíc hrály celý druhý poločas v deseti, v nastaveném čase před přestávkou dostala červenou kartu brazilská legenda Marta.

Statistiky utkání. Livesport

19:57 – Postup mezi osmičku nejlepších v ženské čtyřhře si po Lindě Noskové a Karolíne Muchové zajistily také zlaté medailistky z Tokia 2021. Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou porazily japonský pár Šúko Aojamaová, Ena Šibaharaová 7:5, 6:4. Více informací najdete v článku.

18:42 – Gruzínský judista Laša Bekauri obhájil v Paříži v kategorii do 90 kg olympijské zlato z Tokia. Přemožitel Davida Klammerta Ngayap Hambou získal bronz.

18:08 – Gabriela Satková čekání na první olympijskou medaili české výpravy v Paříži neukončila. Vodní slalomářka z Brna nenavázala na triumfy z úterní kvalifikace a středečního semifinále a ve finálovém závodě kanoistek zajela až sedmý nejrychlejší čas. Vítězkou se stala Australanka Jessica Foxová, která obhajila zlato z Tokia a v Paříži již kralovala závodu kajakářek. Na stupních vítězů ji doprovodily druhá Němka Elena Liliková a bronzová Evy Leibfarthová z USA.

Výsledky finále kanoistek. Livesport

18:03 – Jachtařky Zosia Burska a Sára Tkadlecová obsadily na olympijské regatě v Marseille v kategorii 49erFX 19. místo a do medailových bojů nepostoupily. O cenné kovy bude ve čtvrtek bojovat deset nejlepších posádek z dvacetičlenného startovního pole. Ve windsurfingu zatím drží postupové pozice Kateřina Švíková, závody ale dál komplikuje čekání na potřebný vítr.

18:01 – Chorvatská judistka Barbara Matičová vyhrála v Paříži kategorii do 70 kg a přidala první olympijské zlato do sbírky k titulům z MS a ME.

17:52 – Finále kanoistek je v plném proudu, Gabriela Satková přijde na řadu zhruba za 15 minut. Zajistí Česku v Paříži první medaili?

16:28 – Karolína Muchová a Linda Nosková se staly překvapivými čtvrtfinalistkami ženského debla. Česká dvojice si v osmifinále vyšlápla po setech 2:6, 6:4, 10:5 na nejvýše nasazený pár Coco Gauffová, Jessica Pegulaová ze Spojených států. Více informací najdete v článku.

16:28 – Vodní slalomářka Gabriela Satková ovládla semifinále závodu kanoistek na olympijských hrách a v podvečerních finále bude bojovat o první českou medaili v Paříži. Dvaadvacetiletá Satková v areálu ve Vaires-sur-Marne vyhrála i úterní kvalifikaci.

Výsledky semifinále olympijského závodu kanoistek. Livesport

16:26 – Soutěž žen ve střelbě na trap na pařížských hrách vyhrála nečekaně a s velkým náskokem Adriana Ruanová z Guatemaly a získala pro tuto středoamerickou zemi první olympijské zlato v historii. Stříbro na střelnici v Chateauroux brala Italka Silvana Maria Stancová, bronz Australanka Penny Smithová.

16:24 – Badmintonistka Tereza Švábíková podlehla na olympijských hrách v Paříži favorizované Gregorii Tunjungové z Indonésie 12:21, 18:21 a po druhé porážce na turnaji končí. Česká reprezentantka uzavřela pořadí tříčlenné základní skupiny G se ziskem jediného setu z předchozího utkání s Ukrajinkou Polinou Buhrovovou. Sedmá nasazená Tunjungová, jež na minulých hrách v Tokiu obsadila deváté místo, po druhé dvousetové výhře jako vítězka skupiny postoupila do osmifinále.

16:11 – Lukostřelecká mistryně světa Marie Horáčková prohrála ve 2. kole olympijských her v Paříži s Korejkou Nam So-hjon 3:7 a obsadila dělené 17. místo. Se zlatou medailistkou ze soutěže družstev Češka prohrála dva z pěti setů, zbývající tři skončily remízou.

15:56 – "Dva dny jsme teď netrénovaly, protože jsem lehla. Mám bolesti v krku a měla jsem teplotu. Ale nějak se to postupně dává dohromady. Doktoři mě nasypali vitamíny a čím to šlo. Dneska se už cítím líp, takže doufám, že na pátek to bude ideální. Ta rozjížďka mě nějak sundala, takže po ní jsem lehla," řekla Radka Novotníková. "Padlo, jestli se má volat náhradnice. Ale já jsem ráda, že se to dalo dohromady, i když to asi není úplně ideální, a že jsem mohla jet."

15:40 – Vítězem freestyle BMX na olympijských hrách v Paříži se stal Argentinec José Torres. Stříbro má Brit Kieran Reilly, bronz Francouz Anthony Jeanjean.

Výsledky mužského finále freestyle BMX. Livesport

15:32 – Lukostřelecká mistryně světa Marie Horáčková potvrdila v úvodním vyřazovacím kole olympijských her v Paříži proti Uzbečce Zijodachon Abdusattorovové roli favoritky a po výhře 6:2 postoupila do 2. kola. V něm ji ještě dnes čeká nejspíš Korejka Nam So-hjon, která přispěla ke zlatu své země v soutěži družstev.

15:14 – Barbora Krejčíková byla na pařížské antuce poslední českou nadějí v singlových soutěžích. Úřadující wimbledonská šampionka však neměla dostatek sil na obrat a ve čtvrtfinále nepotvrdila roli favoritky proti Anně Karolíně Schmiedlové, s níž prohrála 4:6, 2:6. Jistotu bojů o cenné kovy má tak slovenská tenistka, která v semifinále narazí na Martu Kosťukovou, nebo Donnu Vekičovou. Více informací najdete v článku.

15:10 – "Smekla se mi noha z pedálu a dodupla jsem na zem. Věděla jsem, že i kdybych pokračovala dál, tak bych přišla o další tři triky, co měly následovat, protože jsem ztratila veškerou rychlost. Byla to opravdu hloupá chyba a nebyla to ani chyba moje, prostě se mi smekla noha," popsala Miculyčová novinářům kritický okamžik.

14:54 – Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem vyřadili na olympiádě v Paříži už druhý nasazený pár. České duo ve čtvrtfinále zaskočilo 3:6, 6:1, 10:5 turnajové dvojky Kevina Krawietze a Tima Pütze z Německa a zajistili si zápas minimálně o bronzovou medaili. V semifinále mohou potkat hvězdné Španěly Carlose Alcaraze a Rafaela Nadala. Více informací v článku.

14:50 – "Samozřejmě to bylo skvělé. Já jsem si vzpomněl, že se tady na mě přišlo podívat spoustu lidí. Koupili si vstupenku a přijeli. Věděl jsem, že jak začne tribuna, tak pojedu pro ně, a hrozně mi to pomohlo. Fakt jsem tam našel ještě sílu, kterou jsem nevěděl, že mám. Myslím, že i to nás posunulo do finále, takže jim patří velký dík, že přijeli," řekl českým novinářům Jiří Šimánek.

14:34 – Kanada neuspěla u Sportovního arbitrážního soudu CAS s odvoláním proti odečtu šesti bodů v olympijském turnaji fotbalistek za to, že pomocí dronu špehovala trénink Nového Zélandu. Zamítnutí odvolání zkomplikovalo Kanadě šance na obhajobu zlatých medailí, reprezentantky sice oba dosavadní zápasy ve skupině vyhrály, ale po odečtu mají na kontě nula bodů.

14:10 – Novak Djokovič postoupil na olympijském turnaji v Paříži do čtvrtfinále a dál živí naději na zisk premiérového zlata. První nasazený hráč porazil dnes na antuce Němce Dominika Koepfera 7:5, 6:3. V boji o semifinále se utká s nasazenou osmičkou Stefanosem Tsitsipasem z Řecka, který vyřadil po výhře 7:5, 6:1 Argentince Sebastiana Báeze. Více informací v článku.

13:58 – Také druhý zápas na olympijských hrách vyhrály španělské basketbalistky o jediný bod. Portoriko porazily 63:62 a základní skupinu A zakončí utkáním o první místo proti Srbsku. Oba týmy mají už nyní jistou účast ve čtvrtfinále poté, co Srbky dnes vyhrály nad Čínou 81:59.

13:53 – Jamajská sprinterka Shericka Jacksonová o sprinterský double na olympiádě v Paříži usilovat nebude. Vedení reprezentace dnes uvedlo, že třicetiletá atletka stovku vynechá a bude startovat jen na dvoustovce, na které se v letech 2022 a 2023 stala mistryní světa.

13:48 – Osmnáctiletá Iveta Miculyčová obsadila ve freestyle BMX na olympijských hrách v Paříži šesté místo. Od bronzu dělilo v devítičlenném finále českou medailovou naději při její premiéře pod pěti kruhy 6,5 bodu. Zvítězila Teng Ja-wen z Číny před Američankou Perris Benegasovou, třetí byla Natalya Diehmová z Austrálie.

13:42 – Druhá finálová jízda čeká na bikerku Ivetu Miculyčovou, která po prvním kole obsadila pátou příčku. Získá terpve osmnáctiletá východočeská sportovkyně, která je dvojnásobnou mistryní Evropy, bronzovou medailistkou ze světového šampionátu a tuzemskou Královnou cyklistiky roku 2022, medaili?

13:33 – Polští volejbalisté udolali ve šlágru základních skupin olympijského turnaje v Paříži Brazílii 3:2 na sety a s předstihem si zajistili postup do čtvrtfinále. Naopak Brazilci nemají po druhé porážce ze dvou zápasů účast mezi elitní osmičkou ve svých rukou.

12:40 – Jiří Přívratský se po kvalifikačním úspěchu ve třípolohové střelbě z malorážky těší do finálové haly, kde se bude bojovat o medaile. "Protože tam bude klimatizace a nebude tam vítr, což jsou příjemně bonusy hal oproti střílení venku," uvedl ostravský rodák, jenž z postupu do finále zatím nejásal: "Mám velkou radost z toho, že se mi podařilo postoupit. Už to samo o sobě beru jako do jisté míry úspěch, ale pořád je to část závodu. Ta druhá je ještě před námi. Na slavení bude prostor až po."

12:40 – Olympijský závod triatlonistů vyhrál Brit Alex Yee, jenž po skvělém finiši triumfoval o šest sekund před Novozélanďanem Haydenem Wildem. Oba překonali o jednu příčku umístění z Tokia, kde britský triatlonista navíc slavil vítězství ve smíšené štafetě. Třetí skončil Francouz Léo Bergére.

Výsledky finále triatlonu. Livesport

12:28 – První hráč světa Číňan Wang Čchu-čchin překvapivě neuspěl na olympijském turnaji stolních tenistů v Paříži už ve svém druhém utkání ve dvouhře. V boji o postup do osmifinále ho senzačně porazil Švéd Truls Möregaardh 4:2 na sety.

12:02 – Čchen Jü-si a Čchüan Chung-čchan ovládly synchronizované skoky z věže a Čína je i po třech soutěžích na OH v Paříži ve skocích do vody stoprocentní. Čínská dvojice zvítězila se ziskem 359,1 bodu s výrazným odstupem od Čo Čin-mi a Kim Mi-rae z KLDR (315,9). Bronzovou medaili získalo britské duo Andrea Spendoliniová a Lois Toulsenová (304,38).

Výsledky finále skoků do vody. Livesport

11:50 – Český judista David Klammert na olympiádě v Paříži vypadl stejně jako před třemi lety na hrách v Tokiu v prvním kole. S domácím Maximem-Gaëlem Ngayapem Hambouem prohrál na šido. První varování dostal po 28 sekundách za nepovolený úchop, druhé i třetí diskvalifikující šido dostal český reprezentant za pasivitu a po třech a půl minutách pro něj vystoupení v Grand Palais Éphémere skončilo.

11:45 – Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si na olympijských hrách v Paříži poradili s Rakušany Julianem Hörlem a Alexanderem Horstem 21:18, 21:13 a po druhé výhře si zajistili postup do play off. Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou pod Eiffelovou věží nestačily ani na německou dvojici Svenja Müllerová, Cinja Tillmannová, jíž podlehly 17:21, 9:21.

11:22 – Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek postoupil do finále veslařské regaty na olympijských hrách v Paříži a v pátek bude usilovat o obhajobu nebo vylepšení čtvrtého místa z Tokia. Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou na dvojce bez kormidelnice do bojů o medaile neprošly. I kvůli lehkým zdravotním problémům obsadily šesté místo v semifinále a při olympijské premiéře je čeká start ve finále B.

Výsledky semifinále dvojskifu lehkých vah. Livesport

11:21 – Kristýna Horská postoupila na olympijských hrách v Paříži do semifinále závodu na 200 metrů prsa. Na své hlavní trati, v níž je úřadující mistryní Evropy, byla v rozplavbách šestnáctá. Za svým českým rekordem sice zaostala o bezmála tři vteřiny, poslední postupové místo nicméně o 11 setin uhájila.

11:10 – Veslařky Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou byly v semifinále OH v Paříži šesté na dvojce bez kormidelnice a čeká je boj o 7. až 12. místo.

10:30 – Zatím neúspěšnou bilanci českých sportovních střelců vylepšil Jiří Přívratský v třípolohové střelbě z malorážky. Ostravský rodák, který je v této disciplíně v čele žebříčku, se z posledního místa kvalifikoval mezi elitní finálovou osmičku. Díky pomocným kritériím (35:32) předčil i krajana Petra Nymburského, který měl stejné celkové skóre, ale skončil na nepostupové deváté příčce..

10:27 – Olympijskou vítězkou v triatlonu se v Paříži stala domácí Cassandre Beaugrandová. Sedmadvacetiletá Francouzka vyhrála o šest sekund před Švýcarkou Julií Derronovou, bronz získala úřadující mistryně světa Britka Beth Potterová. Česká reprezentantka Petra Kuříková 29. místem vylepšila o jednu příčku svůj výsledek z Tokia. "Plavání bylo asi nejtěžší v mém životě. Myslím, že jsme si naplavaly strašně moc metrů navíc kolem těch bójek, protože nás to odnášelo pryč. Fakt to byl boj o každou pozici," popsala po závodě.

09:49 – Na olympiádě v Paříži zatím nepadl žádný plavecký světový rekord, provizorní bazén v Areně La Défense určené pro ragby a koncerty za to však podle trenérů ani plavců nemůže. "Má padesát metrů a deset drah. Pro všechny je to stejné. A i kdyby to byl nejpomalejší, nebo nejrychlejší bazén světa, tak moje cíle se stejně nemění," prohlásila čtyřnásobná mistryně světa Summer McIntoshová.

09:41 – Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si na olympijských hrách v Paříži poradili s Rakušany Julianem Hörlem a Alexanderem Horstem 21:18, 21:13 a po druhé výhře si zajistili postup do play off. Barboru Hermannovou s Marií-Sárou Štochlovou čekají dopoledne pod Eiffelovou věží Němky Svenja Müllerová a Cinja Tillmannová.

09:31 – Vítězství na letních olympijských hrách v Paříži může sportovcům z různých zemí přinést nejen slávu, ale také finanční či materiální odměny za každou medaili. Za zlato dostanou reprezentanti pořadatelské Francie 80 tisíc eur (2,03 milionu korun), Španělé 50 tisíc eur (1,27 milionu korun) a Italové 180 tisíc eur (4,6 milionu korun). V Británii mají olympijští medailisté právo na dotaci na přípravu na další hry a ve Skandinávii nejsou odměny žádné, napsal francouzský deník L'Equipe. Čeští medailisté z olympijských her v Paříži dostanou stejné odměny jako za úspěchy v Tokiu před třemi roky. Za zlato obdrží 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu. Odměny, které se týkají také medailistů z paralympijských her, vyplácí Národní sportovní agentura (NSA) a schvaluje je vláda.

09:10 – Druhé utkání ve skupině hrají mistři světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič a David Schweiner. Čeští reprezentanti bojují o přímý postup do osmifinále proti rakouskému duu Julian Hörl, Alexander Horst.

08:25 – Americká gymnastická hvězda Simone Bilesová se na hrách v Paříži přidala ke kritikům stravování v olympijské vesnici. Jídlo je podle ní až příliš zdravé. "Myslím, že ve vesnici nemáme francouzská jídla, která dostanete, když jdete na jídlo někde mimo. Pro sportovce je jídlo o něco... zdravější. Ale pizza byla docela dobrá," řekla sedmadvacetiletá Bilesová po úterním triumfu Američanek v soutěži družstev.

06:21 – V bazénu se Kristýna Horská představí ve své hlavní disciplíně 200 metrů prsa. Ze dvou veslařských posádek v semifinále má větší šanci na postup ta zkušenější – Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil na dvojskifu lehkých vah. Pavlína Flamíková s Radkou Novotníkovou na dvojce bez kormidelnice byly v rozjížďkách ze všech postupujících nejpomalejší.

06:16 – Barbora Krejčíková se ve čtvrtfinále utká se slovenskou tenistkou Annou Karolínou Schmiedlovou. Mezi osmi nejlepšími jsou i dva české debly a dvojitá porce čeká opět Tomáše Macháče. Nejprve s Adamem Pavláskem narazí na německou dvojici Kevin Krawietz, Tim Pütz, pak s Kateřinou Siniakovou na japonský pár Kei Nišikori, Ena Šibaharaová. Karolína Muchová s Lindou Noskovou budou hrát ve druhém kole proti nasazeným jedničkám Coco Gauffové a Jessice Pegulaové z USA.

06:10 – Mistři světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem po úvodní výhře nad Kanaďany budou favority i v utkání s Rakušany Julianem Hörlem a Alexandrem Horstem a vítězství by jim už zajistilo přímý postup do osmifinále. Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou prohrály s americkými mistryněmi světa a i proti německému páru Svenja Müllerová, Cinja Tillmannová mohou jen překvapit.

06:08 – Zatím neúspěšnou bilanci sportovních střelců mohou vylepšit Jiří Přívratský a Petr Nymburský v třípolohově střelbě z malorážky. Přívratský je v této disciplíně v čele žebříčku. Druhým českým judistou v akci bude David Klammert ve váze do 90 kg. Jeho soupeřem bude domácí Maxime-Gaël Ngayap Hambou.

06:06 – Zatímco výprava USA posbírala už 26 cenných kovů, reprezentanti Japonska mají po čtyřech dnech na kontě nejvíce zlatých medailí (7)...

Medailové pořadí. Livesport

06:04 – Do soutěže vstoupí lukostřelkyně Marie Horáčková, loňská mistryně světa. Pokud porazí uzbeckou soupeřku Zijodachon Abdusattorovovou, utká se nejspíš s Korejkou Nam So-hjon, která přispěla ke zlatu své země v soutěži družstev.

06:00 – Bojovat o medaili bude ve středu Iveta Miculyčová v cyklistické disciplíně freestyle BMX. Dvojnásobná mistryně Evropy se bez problémů kvalifikovala do devítičlenného finále z pátého místa.

